СДСМ: Фирма од црната листа на САД во бизнис мрежата на Мицкоски
Министерката за енергетика Сања Божиновска внесува фирма од црната листа на САД во бизнис мрежата на премиерот Христијан Мицкоски, обвини денес СДСМ.
„За бизнис интересот на Мицкоски во енергетиката нема граници, ниту црната листа на САД не е пречка. Кога Мицкоски вели дека е спремен да чека децении, еве ја позадината.
Антикорупцискиот тим на СДСМ открива уште една алка во мрежата на Мицкоски и министерката за енергетика Божиновска. Додека државната ЕСМ генерира загуби од над 100 милиони евра годишно, увозот на струја расте, граѓаните плаќаат поскапа струја, а власта тера црни бизниси.
Сања Божиновска подготвила бизнис со конторверзниот црногорски бизнисмен Миодраг Давидовиќ-Дака, човек кој е на црната листа на САД поради сомнежи за перење пари, поврзаност со криминални организации и офшор бизниси.Компанијата на Давидовиќ-Дака „Хронос сум“ од јануари годинава Божиновска ја ставила во Годишниот план за изградба на енергетски објекти за 2026 година, објавен од владата. Истражувањето на АКТ покажува дека „Хронос сум“ е дел од офшор мрежа, со сопственост која се движи од Црна Гора, преку Панама, па повторно назад.Класичен модел за прикривање на вистинските сопственици и потеклото на капиталот.Оваа фирма поседува над 900 хектари земјиште во Штипско, наменето за изградба на фотоволтаични централи.И од тука почнува приказната.
„Хронос сум“ ја има основано компанијата во мај 2015 година, а веќе во август истата кога година кога е ВМРО на власт купува 900 хектари земјиште во напуштените штипски села Јамуларци и Скандалци за изградба на фотолтаици. Следната 2016 година сопственоста се префрла на панамската офшор компанија „Адастра Груп“. Од тогаш до сега, компанијата нема започнато никаква градба.Очигледно ова е сега нов почеток на старите бизнис шеми.
Бараме оваа одлука веднаш да биде поништена, а Јавното обвинителство да отвори предмет и да го истражи овој случај“, повикаа од СДСМ приложувајќи линк до Планот на Владата: