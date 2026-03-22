СДСМ: Активирана е спиралата за раст на цените на храната

Три недели Владата на Мицкоски ги остави граѓаните сами и не презеде никакви мерки за високите цени на горивата, спиралата на раст на цените на прехранбените производи веќе се активираш, коментира СДСАМ пред најавената седница на Владата на која наводно ќе се преземат мерки за негативните ефекти од растот на цените на горивата.

„Започнати се поскапувањата во маркетите. Маслото за јадење е над 100 денари, јајцата се над 300 денари, зеленчукот и овошјето над 100 денари за килограм“, се вели во соопштението од СДСМ.

СДСМ смета дека Владата на Мицкоски задоцни.

„Сите влади во регионот веќе од прв ден преземаа мерки, Црна Гора веднаш ги намали акцизите за 50%, во Албанија акцизата е преполовена, во Босна и Херцеговина и Хрватска има замрзнати цени на горивата. Само владата на Мицкоски не направи ништо. Очигледно намерно, за да профитираат бизнисите на ВМРО.

Се најавува и ново покачување на цените на горивата. Потоа и да се стабилизираат цените на светските берзи цените во маркетите нема да се намалат.Најавеното намалување на ДДВ за горивата од 18 на 10 проценти не е доволно и граѓаните нема да ги почувствуваат ефектите.Владата мора итно да ги прифати мерките на СДСМ. Намалување на ДДВ за горивата од 18% на 5%, намалување на акцизата за 4 денари по литар, укинување на ДДВ за основните прехранбени производи и преполовување на цените на патарините.Овие мерки ќе значат долгорочно и сеопфатно решение, вистински и реално ќе се намалат цените и на горивата и на храната и ќе се заштити стандардот на граѓаните во оваа криза, порачуваат од СДСМ.