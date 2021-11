Сара Џесика Паркер се врати… на насловницата на „модната библија“ Вог

САД- И токму така, Сара Џесика Паркер се врати! Ѕвездата на Сексот и градот ја краси насловната страница на изданието на Vogue од декември 2021 година.

Модната икона изгледа неверојатно во драматична тоалета на Долче и Габана , нараквици од Диор и прстен од Харвел Годфри. За „модната библија“ Паркер позира и во Шанел, Александар Меквин, Валентино, Фенди…

Во насловната приказна Сара Џесика Паркер зборува за враќањето на нивната култна серија во ерата на социјалните мрежи, повторувајќи ја нејзината легендарна улога на Кери Бредшо и славејќи ги жените без оглед на возраста.

„Светот на Кери и нејзините пријатели отсекогаш бил за враќање дома и се чувствував како да ни треба тоа токму сега“, вели СЈП за нивното големо враќање.

Сара Џесика Паркер не можеше да изгледа посреќна што ја повтори нејзината улога на Кери во Сексот и градот.

Таа позираше за декемвриското издание на „Вог“ пред ревијалната серија од десет епизоди „And Just Like That“. . . кој ќе дебитира на Sky Comedy следниот месец.

Таа рече за снимањето во Њујорк: „Четиринаесетгодишни девојчиња кои го шетаат кучето со своите татковци ми викаат: „Едвај чекам!“

„Мислам дека младите жени сè уште навистина се поврзуваат со оваа приказна.

„Станува збор за наоѓање пријателства кои се важни, барање работа што ве исполнува и следење на љубовта “.

Запрашана дали може да открие нешто за заплетот на серијата, СЈП изјави за списанието: „Ќе ве оставам многу незадоволна“.

Паркер, сепак, не е во градската куќа во Вест Вилиџ што ја дели со нејзиниот сопруг, актерот Метју Бродерик и нивните 12-годишни ќерки близначки, Табита и Лорета (синот на двојката, Џејмс Вилки, неодамна замина од дома на колеџ ), ниту пак креветот е нејзин. Припаѓа на Кери Бредшо, ликот со кој Паркер беше најтесно поврзан во текот на нејзината кариера. Тешко е да се прецени легендарноста на Сексот и градот, кој се емитуваше на HBO шест сезони, помеѓу 1998 и 2004 година, а подоцна даде две филмски продолженија. За една генерација жени, серијата речиси самостојно дефинираше, на начини и потресни и комични, вознемирувачки и блескави, што значи да се движите низ предизвиците и триумфите на пријателството, љубовта и кариерата, низ испреплетените приказни на четирите најдобри пријателки во Њујорк на почетокот на милениумот.

„Тоа беше серија за гламурозни жени кои често се наоѓаат во негламурозни ситуации и за тоа како тоа не е крајот на светот“, ми вели актерот и писател Тави Гевинсон. „Гледајќи го во средно училиште ми даде прв поглед во зрелоста, во женската возраст, во тоа како е да се живее во Њујорк“.



И сега, имаме ново поглавје – И токму како тоа…, серија од 10 епизоди што го донесе Паркер, уште еднаш, во саканата една спална соба на Кери, повторно изградена на сет во студиото Steiner во Бруклин. Новото продолжение од десет епизоди And Just Like That, кое треба да се појави овој месец на HBO Max, а на кое Паркер е извршен продуцент, беше дочекан од фановите на SATC со исчекување кое се приближува на лудило. Ќе се врати Паркер, слободна, амбивалентно независна хонорарна писателка; Синтија Никсон како адвокатката Миранда без глупости; и Кристин Дејвис како победничката мајка Шарлот која останува дома. (Ким Катрал, која ја играше страшната ПР-мајка Саманта, е единствената членка од оригиналната четворка која нема да ја повтори нејзината улога, откако во последниве години реагираше кон нејзините поранешни пријатели на интернет, во она што таблоидите го карактеризираа како „ „Имаме некои нови луѓе, а имаме и некои луѓе кои повеќе не се враќаат“, вели Паркер дипломатски.) Откако започна снимањето во јули, деталите за новата серија се чуваат во тајност.

Гледачите на серијата „Сексот и градот“ наскоро, на платформата „Ер-Би- Ен-Би“ ќе имаат можност да изнајмат стан уреден во стилот „Кери Бредшо“.

Како дел од претстојното продолжение на серијата, насловено „And Just Like That“, Сара Џесика Паркер потпиша соработка со платформата за сместувања и „Ворнер брос“. Имено, на обожавателите им се нуди ноќевање во апартман во населобата Апер Ист Сајд во Њујорк. Резервациите ќе можат да се направат од денес 8 ноември од 12 часот на интернет-страницата.

Само на 12. и 13 ноември гостите ќе можат да преноќат за 23 долари – во чест на 23-годишнината од „Сексот и градот“.