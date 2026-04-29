„Ѓаволот носи Прада 2“ со 17 сали за премиерата во Скопје 

Синеплекс во Скопје, вечерва (29 април) организира најголема „Женска вечер“ оваа година, во чест на македонската премиера на филмскиот хит „Ѓаволот носи Прада 2“, за која се подготвени низа изненадувања за гостите – од коктели до ревија. За премиерата се пуштени во продажба билети за 17 сали.

Дваесет години откако „Ѓаволот носи Прада“ ги освои кината, Мерил Стрип и Ен Хатавеј се враќаат во суровиот свет на високата мода и канцелариските интриги.

Продолжението ќе ја следи Миранда Пристли (Стрип), главна уредничка на списанието Runway, додека се соочува со падот на печатените медиуми и се обидува да го најде своето место во индустријата во опаѓање. Пристли доаѓа во конфликт со Емили (Емили Блант), нејзината поранешна асистентка која оттогаш стана моќна извршен директорка на луксузна група, чии пари за рекламирање очајно ѝ се потребни.

Успехот на првиот филм

Да потсетиме дека оригиналниот филм ја следеше дипломката Андреа Сакс (Хатавеј) која бара работа како новинарка во Њујорк. Таа се вработува како помлад асистент на моќната уредничка Пристли и наскоро се наоѓа во ситуација да се бори да го балансира својот професионален и личен живот, што ги загрозува нејзините пријателства и врска. Филмот беше критички и комерцијален успех, заработувајќи 326 милиони долари низ целиот свет.

Глумци и екипа

Стрип, Хатавеј, Блант, Стенли Тучи, Трејси Томс и Тибор Фелдман ќе ги повторат своите улоги во продолжението. Новите членови на екипата се Кенет Брана и Патрик Брамал, кои ќе ги играат партнерите на ликовите на Мерил Стрип и Ен Хатавеј.

Во екипата се и Симон Ешли, Луси Лиу, Б.Џ. Новак, Џастин Теру, Лејди Гага и Полин Шаламет. Во филмот се појавуваат и бродвејските ѕвезди Хелен Џ. Шен и Конрад Рикамора, како и комичарот Кејлеб Хирон. Адриан Грение, кој го играше момчето на Андреа, Нејт, во оригиналот, нема да се врати за продолжението.