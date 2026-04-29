Били Ајлиш и Џејмс Камерон снимија 3-Д концертен филм од турнејата “Hit Me Hard and Soft”

Поп-ѕвездата Били Ајлиш (24) ги здружи силите со познатиот режисер Џејмс Камерон (71) за да ја донесе својата турнеја “Hit Me Hard and Soft” на големото платно.

Филмот „Били Ајлиш – Удри ме тешко и меко: Турнејата (во живо во 3D)“, кој ќе се појави во кината на 8 мај преку Paramount Pictures, е ко-режиран од 24-годишната Ајлиш, мулти-добитничка на Греми, и 71-годишниот Камерон, режисерот на „Аватар“ и „Титаник“.

Филмот, снимен главно за време на делот од светската турнеја во Манчестер за 2024-2025 година, ја комбинира изведбата на Били Ајлиш исполнета со хитови со интимни и рефлективни моменти надвор од сцената.

Камерон излезе со „идеја подготвена за реализација“, рече Ајлиш, премиерно прикажувајќи го филмот во Лондон во вторник, а соработката со него беше „целосен сон“.

Поглед зад сцената

17 камери, понекогаш управувани од Камерон, ја снимаат Ајлиш додека се подготвува да излезе на сцената, го загрева гласот, става ленти за глуждови и нанесува шминка. Во потивки моменти, со поддршка од режисерот, таа отворено зборува за потеклото и мотивациите зад нејзината изведба, стил и облека.

„Повеќе навлегува во нејзиното срце и ум, во нејзината креативна душа и во нејзиниот однос со нејзините обожаватели и што тоа значи за нив“, рече Камерон. „Мислам дека е доста искрено, а музиката и изведбата се одлични“, рече тој.

Искрените моменти зад сцената беа идеја на Камерон, рече Ајлиш. Ова е вториот концертен филм на Били Ајлиш, по успешните турнеи на суперѕвездите Тејлор Свифт и Бијонсе, кои доминираа на кино благајните и ја зголемија посетеноста. (Ројтерс)