Белата куќа сака Кимел да биде отпуштен, Клуни го брани. Кој е Џими?

Вашингтон – Холивудскиот актер Џорџ Клуни застана во одбрана на водителот Џими Кимел, кој беше критикуван од Белата куќа по контроверзната шега за Меланија Трамп и пукањето што ја прекина вечерата на дописниците од Белата куќа оваа недела.

Минатата недела, Кимел одржа „алтернативна“ вечера во неговото шоу „Џими Кимел во живо“, каде што се пошегува за 79-годишниот претседател Доналд Трамп. „Нашата прва дама Меланија е тука. Погледнете ја, толку е убава. Госпоѓо Трамп, блескајте како идна вдовица“, рече Кимел за време на неговиот скеч минатиот четврток. Само два дена подоцна, вистинската вечера на дописниците од Белата куќа во Вашингтон беше прекината кога вооружен човек отвори оган пред хотелот Вашингтон Хилтон.

Повици за оставки од Белата куќа

По инцидентот со пукањето, шегата на Кимел предизвика бран критики, а Белата куќа ја повика ABC да го отпушти комичарот. Првата дама го опиша скечот како „полн со омраза и насилство“. Во објава на социјалната мрежа X во понеделник, Меланија напиша дека „луѓе како Кимел не треба да имаат можност да влегуваат во нашите домови секоја вечер и да шират омраза“.

Таа додаде: „Неговиот монолог за моето семејство не е комедија – неговите зборови се корозивни и ја продлабочуваат политичката болест во Америка… Колку пати раководството на ABC ќе дозволи гнасното однесување на Кимел на штета на нашата заедница“.

Претседателот Трамп, исто така, се огласи на својата социјална мрежа Truth Social за да повика на отпуштање на Кимел, тврдејќи дека неговите забелешки се „повик на насилство“ и сугерирајќи дека шегата најавува безбедносен инцидент. „Ова е нешто далеку над границите на она што е прифатливо. Џими Кимел треба веднаш да биде отпуштен од Дизни и ABC“, додаде Трамп.

„Тоа беше лесна шега“

Џими Кимел одговори на критиките во неговата емисија, бранејќи се дека шегата е безопасна. Тој рече дека тоа е „многу лесна шега за фактот дека Трамп има речиси 80 години, а таа е помлада од мене“. Тој ги отфрли обвинувањата дека тој поттикнувал насилство.

„По никаква дефиниција не беше повик за атентат и тие го знаат тоа, јас со години сум многу гласен против насилството со оружје, особено“, рече Кимел. Потоа испрати порака до првата дама: „Се согласувам дека омразната и насилна реторика се нешто што треба да го отфрлиме, мислам дека одлично место да се почне со ублажување на тонот е да се разговара со вашиот сопруг за тоа“.

Џорџ Клуни го бранеше комичарот

Џорџ Клуни го осуди политичкото насилство, но исто така го бранеше комичарот Џими Кимел откако претседателот Трамп повика на негово разрешување, објавува Ролингстоун. Зборувајќи на галата за доделување на наградите Чаплин во понеделник, Клуни истакна дека Кимел е комичар и шегите треба да се сметаат како такви.

Тој ја спореди ситуацијата со изјавата на прес-секретарката на Белата куќа, Каролин Ливит, која пред вечерата рече дека „вечерва ќе има неколку истрели во просторијата“, осврнувајќи се на хумористични досетки.

„Џими е комичар и би рекла дека Каролин Ливит не мислеше дека треба да има пукање. Се шегуваше. Во ред“, рече Клуни, но предупреди дека политичката реторика стана опасна. „Кога едната страна ќе го нарече некого со кого не се согласува, предавник на земјата, што е обвинение казниво со смрт, само затоа што не се согласува со некого, мислам дека реториката е малку премногу жестока.“

Кој е Кимел?

Ова не е прв пат Кимел да биде критикуван. Минатиот септември, неговата емисија беше привремено повлечена од етер откако коментираше за пукањето во конзервативниот инфлуенсер Чарли Кирк.

Во монолог, тој потоа рече дека „бандата Мага“ – алудирање на следбениците на Трамп – се обидува да „освои политички поени“ од убиството на Кирк. Откако се врати во емисијата, Кимел призна дека некои ги сметале неговите забелешки за „ненавремени или нејасни“ и додаде: „Разбирам зошто сте вознемирени.“

Џими Кимел е американски телевизиски водител, комичар, сценарист и продуцент кој е едно од најпознатите лица на американската доцна вечерна телевизија. Тој е познат на најшироката публика како долгогодишен водител на емисијата „Џими Кимел во живо!“, која ја води од 2003 година. Во текот на повеќе од две децении, тој стана еден од главните столбови на американската поп-култура, познат по сатирата, интервјуата со познати гости, виралните скечеви и политичкиот хумор.

Роден е како Џејмс Кристијан Кимел на 13 ноември 1967 година во Њујорк, а пораснал во Бруклин, а подоцна и во Лас Вегас. Израснал во католичко семејство со италијански и германски корени. Често велел дека уште од детството бил опседнат со радио и телевизија, особено со водители како Дејвид Летерман, кои силно влијаеле врз неговиот стил на хумор и водење.

Пред да стане ТВ ѕвезда, Кимел работел на радио со години. Како тинејџер, волонтирал на студентски радио станици, а подоцна работел во неколку американски градови, вклучувајќи ги Сиетл, Тампа и Феникс. Радиото било местото каде што ја усовршил својата спонтаност, брз хумор и чувство за публиката. Подоцна ќе го пренесе тој радио стил на телевизија.

Тој стекна озлогласеност кон крајот на 1990-тите како ко-водител на квиз-шоуто „Win Ben Stein’s Money“, каде што комбинираше комични интерјекции и коментари заедно со водителот Бен Стајн. Шоуто беше успешно, а Кимел освои награда Еми како дел од тимот.

После тоа, тој стана уште попознат преку „The Man Show“, кое го водеше со Адам Карола. Шоуто беше провокативно, често контроверзно и намерно „машки“ ориентирано, што му донесе на Кимел голема популарност, но и подоцнежни критики поради хуморот од тоа време.

Во 2003 година, американската мрежа ABC му ја довери својата емисија доцна во ноќта, „Jimmy Kimmel Live!“. Иако името сугерира пренос во живо, емисијата е претежно претходно снимена.

На почетокот, емисијата се натпреваруваше со веќе етаблирани имиња како Џеј Лено и Дејвид Летерман, но со текот на времето, Кимел го изгради својот идентитет: порелаксиран разговорен стил, посилна врска со Интернет и склоност кон вирални сегменти. Денес, тој се смета за еден од најдолготрајните и највлијателни водители на тој формат во САД.