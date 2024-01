Саманта Фокс уапсена- пијана дивеела во авион од Лондон за Минхен

Пoп- пејачката и секс симбол од 80-тите Саманта Фокс поминала ноќ во затвор по „пијано дивеење“ во авион на „Бритиш ервејс“ кој одел од Лондон за Минхен. Педесет и седумгодишната Фокс се качила во авионот каде што наводно се скарала со патник.

Извори изјавиле за „Сан“ дека Фокс принудила авионот да сврти на пистата и да се откаже полетувањето во Лондон. Полицијата потврди дека жена на околу 50 години била уапсена под сомнение дека била пијана во авионот, по што била пуштена со кауција.

Фокс кажа дека ѝ е „многу жал за какво било нарушување на редот“ и дека ќе ѝ помогне на полицијата во истрагата.

Поранешната ѕвезда на познатиот „Големиот брат“ се омажи за својата партнерка, Линда Олсен, на раскошна церемонија во Есекс во 2022 година.

Пред тоа, таа беше во 12-годишна врска со нејзината поранешна менаџерка и долгогодишна партнерка Мајра Стратон, додека нејзината тогашна свршеница не почина од рак во 2015 година.

Минатата година таа беше уништена откако нејзината сестра Ванеса ненадејно почина од срцев удар на 50-годишна возраст.

Покрај нејзината музичка кариера и хитот “Touch Me (I Want Your Body)”, Фокс привлече внимание и како модел и пин-ап девојка, чии фотосесии за The Sun, Playboy и други сјајни наслови ја споредија со принцезата Дијана и Маргарет Тачер како „една од најфотографираните Британки од 1980-тите“, според The Guardian.