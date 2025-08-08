САД воведуваат царини за златни прачки од еден килограм, нов удар за Швајцарија

САД воведоа царини за увоз на златни прачки од 1 кг, заканувајќи се да го превртат глобалниот пазар на злато и да нанесат нов удар на Швајцарија, најголемиот светски центар за рафинирање.

Агенцијата за царинска и гранична заштита (CBP) соопшти дека златните прачки од 1 кг и 100 унци треба да се класифицираат под тарифен код кој подлежи на царините, според таканареченото писмо за одлука од 31 јули, кое го виде „Фајненшл тајмс“. САД користат писма за одлука за да ја разјаснат својата трговска политика.

Одлуката е во остра спротивност со претходните очекувања на индустријата дека овие видови златни прачки треба да се класифицираат под различен тарифен код кој е ослободен од националните царини на Трамп.

Прачките од 1 кг се најчесто тргуваната форма на Comex, најголемиот светски пазар за фјучерси на злато, и сочинуваат поголем дел од извозот на швајцарско злато во САД.

Односите меѓу Вашингтон и Берн се влошија откако САД минатата недела објавија царина од 39 проценти за увоз од земјата. Златото е еден од најголемите извозни производи на Швајцарија во САД, покажуваат царинските податоци.

Одлуката за царина зададе „уште еден удар“ врз трговијата со злато на Швајцарија со САД, изјави Кристоф Вајлд, претседател на Швајцарското здружение на производители и трговци со скапоцени метали. Вајлд додаде дека царината за злато ќе го отежни задоволувањето на побарувачката за жолтиот метал.

Порано оваа година, трговците побрзаа да внесат злато во САД пред царините на Трамп за „Денот на ослободувањето“ – создавајќи рекордни залихи на Comex и доведувајќи до привремен недостиг на злато во Лондон.

Сепак, кога беа објавени овие царини, тие вклучуваа исклучоци за многу стоки, вклучувајќи одредена класификација на златни прачки што беше широко протолкувана како да вклучува големи златни прачки.

Глобалниот трговски тек за златни прачки е типично триаголен: големи златни прачки патуваат помеѓу Лондон и Њујорк, преку Швајцарија, каде што се преработуваат во различни големини.

Двата пазари користат различни големини на прачки, при што Лондон користи прачка од 400 унци, што е со големина на тула, додека Њујорк претпочита прачка од еден килограм, со големина на паметен телефон.

Златото е во историски пораст оваа година, зголемување од 27 проценти од крајот на 2024 година и накратко достигнување од 3.500 долари за унца. Стравот од инфлација, загриженоста за нивото на националниот долг и падот на американскиот долар како резервна валута придонесоа за наглиот пораст на цените на златото.

Швајцарија извезе злато во САД во вредност од 61,5 милијарди долари во 12-те месеци што завршија во јуни. Истиот обем сега ќе биде предмет на дополнителни тарифи од 24 милијарди долари според швајцарската тарифа од 39 проценти, која стапи на сила во четврток.

„Преовладуваше мислењето дека скапоцените метали што ги топат швајцарските рафинерии и се извезуваат во САД би можеле да се испорачуваат без царина“, рече Вајлд, претседател на здружението. „Сепак, класификацијата на царинските кодови за различни производи од злато не е секогаш прецизна.“

Неколку швајцарски рафинерии за злато рекоа дека со месеци разговарале со адвокати за да утврдат кои видови производи од злато можат, а кои не. Две рафинерии изјавија за „Фајненшл тајмс“ дека привремено ги намалиле или прекинале испораките во САД поради неизвесноста.