САД одобрија продажба на оружје за Украина во вредност од 373 милиони долари

06/05/2026 12:14

Вашингтон – Соединетите Американски Држави одобрија потенцијална продажба на оружје за Украина во вредност од 373,6 милиони долари (319,5 милиони евра), која вклучува комплети за бомби со ГПС-наведување, соопшти Стејт департментот, пренесува Анадолија.

Во соопштението се наведува дека е одобрена продажбата на комплети „JDAM-ER“ (Joint Direct Attack Munition – Extended Range) и придружна опрема за Киев, во рамките на програмата за странски воени продажби (Foreign Military Sales).

Пакетот опфаќа 1.200 опашни комплети „KMU-572 JDAM“ и 332 опашни комплети „KMU-556 JDAM“, како и системи за детонација, резервни делови, логистичка поддршка и техничка документација.

„Предложената продажба ќе ги поддржи надворешнополитичките и безбедносните цели на Соединетите Американски Држави преку зајакнување на безбедноста на партнерска земја, која претставува фактор за политичка стабилност и економски напредок во Европа“, се додава во соопштението.

Поврзани содржини

Забраната за употреба на мобилни телефони во американските училишта не ги подобри резултатите од тестовите на учениците
Кои европски земји имаат најзагаден воздух? Македонија во црвено!
Медиумскиот магнат од ерата на Орбан ги нуди компаниите на државата
Се прошири лажна слика на Мелони во долна облека. Таа реагираше: „Многу ме разубавиле“
Голема победа на кандидатите на Трамп на примарните избори во Индијана
Сингапур воведува тепање со стап за момчиња кои малтретираат ученици во училиште
Шпанскиот премиер: ЕУ не смее да молчи за притисокот врз МКС
Ученик уби двајца во училиште во Бразил

Најчитани