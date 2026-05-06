Шпанскиот премиер: ЕУ не смее да молчи за притисокот врз МКС
Шпанскиот премиер Педро Санчез се обрати на X за да побара порешителен одговор од Европската Унија на притисокот врз меѓународните институции поврзани со војната во Газа.
„Шпанија не се прави слепи. Санкционирањето на оние кои ја бранат меѓународната правда го загрозува целиот систем на човекови права“, напиша Санчез. Тој продолжи повикувајќи ја Европската комисија да го користи механизмот со кој Унијата може да одговори на политичкиот или економскиот притисок од трети земји.
Инструмент против принуда
„ЕУ не може да остане неактивна пред ова прогонство. Затоа денес бараме од Комисијата да го активира Инструментот против принуда, со цел да се заштити независноста на Меѓународниот кривичен суд и Обединетите нации и нивната акција за запирање на геноцидот во Газа“, рече шпанскиот премиер.
España no mira hacia otro lado.
Sancionar a quienes defienden la justicia internacional es poner en riesgo todo el sistema de derechos humanos.
La UE no puede ser permanecer de brazos cruzados ante esta persecución.
Por eso, hoy pedimos a la Comisión que active el Estatuto de…
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 6, 2026
Инструментот против принуда е дизајниран како алатка со која Европската Унија може да одговори на притисокот насочен против земјите-членки или европските институции. Санчез сега повикува овој механизам да се активира за да се заштитат Меѓународниот кривичен суд и Обединетите нации.
Санкции од САД
Објавата на Санчез доаѓа по санкциите на САД поврзани со Меѓународниот кривичен суд и Обединетите нации. САД претходно го санкционираа францускиот судија на МКС, Николас Гилу, кој беше вклучен во издавањето налог за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, како и двајца други судии на МКС за дејствија поврзани со Израел.
САД, исто така, воведоа санкции врз специјалната известувачка на ОН, Франческа Албанезе, која рече дека санкциите против неа „не се знак на сила, туку на вина“.