Забраната за употреба на мобилни телефони во американските училишта не ги подобри резултатите од тестовите на учениците

Забраната за паметни телефони во училниците можеби не е магичното стапче што го посакуваат владите и училишните администратори, барем според неодамна објавената студија.

„Њујорк тајмс“ пишува дека Националното биро за економски истражувања ќе објави студија во која се заклучува дека забраните за мобилни телефони имаат ефект „близок до нула“ врз резултатите од тестовите.

Студијата анализирала податоци за локација на телефонот од повеќе од 40.000 училишта од 2019 до 2026 година и открила дека имало привремено зголемување на дисциплинските инциденти и краткорочно опаѓање на благосостојбата на учениците, што се припишува на краткорочни нарушувања. Сепак, студијата открила дека благосостојбата на учениците се подобрила во подоцнежните години, а дисциплинските мерки се намалиле на долг рок. Со мало или никакво влијание врз резултатите од тестовите, истражувачите исто така рекле дека забраната покажала „малку докази за ефекти врз посетеноста на училиште, самопријавеното внимание во училницата или перципираното онлајн насилство“.

Студијата разјасни дека може да има долгорочни ефекти кои сè уште не се забележани, бидејќи резултатите ги опфаќале само резултатите што траеле максимум три години по донесувањето на забраната. Друга студија од Велика Британија, исто така, покажа дека забраните за мобилни телефони не влијаеле на вкупното време поминато пред екраните, ниту пак имале големо влијание врз благосостојбата на учениците. Сепак, многу земји усвоија забрани за паметни телефони во сите училишта, како што е новата забрана во Франција што стапи на сила во септември и забраната во Јужна Кореја за основните и средните училишта од 2026 година.