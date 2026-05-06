Ученик уби двајца во училиште во Бразил

Ученик застрела двајца вработени во училиштето и рани уште двајца, вклучувајќи и 11-годишно девојче, во најновото пукање во училиште што го потресе Бразил во вторник, објави АФП.

Тринаесетгодишно момче е уапсено во врска со нападот во училиштето Сао Хозе во Рио Бранко, главниот град на државата Акре, соопштија локалните власти.

Повреденото девојче е рането во ногата.

Уапсеното момче, кое е ученик во училиштето, влегло во зградата и испукало неколку куршуми во ходникот што води до канцеларијата на директорот, изјави за новинарите полицискиот службеник Фелипе Русо.

Тој се предал на полицијата по нападот.

Уапсен е и неговиот очув, сопственик на пиштолот што бил употребен во нападот.

Полицијата идентификувала други ученици кои можеби соработувале со напаѓачот, додаде Русо.

Ученици бегале преку шестметарски ѕид

Едуардо Родригес Кавалканте, рецепционер во хотел до училиштето, ја опиша застрашувачката сцена на учениците кои се обидуваат да се искачат по ѕидот што го дели училиштето од хотелот.

„Ѕидот е висок шест метри и само едно лице успеало да се искачи на него и да се засолни тука во хотелот. Другите останале на покривот на училиштето обидувајќи се да избегаат“, рече 19-годишниот рецепционер, додавајќи дека слушнал „истрели и многу врескање“.

Фотографиите објавени од локалните медиуми покажуваат жена како евакуирана на носилка и луѓе како плачат и се гушкаат пред училиштето.

„Соочена со оваа трагедија, државата изразува најдлабоко сочувство до семејствата на жртвите, училиштето Сао Хозе и целиот образовен персонал погоден од овој настан“, соопшти државната влада.

Таа додаде дека наставата е прекината три дена во сите училишта во државата и дека се мобилизирани мобилни тимови за психолошка поддршка за да им помогнат на учениците и наставниците.

Бразил бележи нагло зголемување на нападите врз училиштата

Бразил бележи нагло зголемување на нападите врз образовните институции во последните години.

Двајца тинејџери беа застрелани и убиени во септември 2025 година, а тројца други беа ранети во училиште во североисточната држава Сеара.

Еден 17-годишник беше убиен, а тројца други беа ранети во октомври 2023 година во пукотница во училиште во Сао Паоло.

Непосредно пред тоа, еден тинејџер беше убиен, а тројца други беа ранети во напад со нож додека излегуваа од училиште во југоисточната држава Минас Жераис.

Во април истата година, 25-годишен маж влезе во градинка во јужната држава Санта Катарина и со секира уби четири деца на возраст меѓу три и седум години.