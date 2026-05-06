Сингапур воведува тепање со стап за момчиња кои малтретираат ученици во училиште

Сингапур воведе нови упатства според кои учениците кои малтретираат други, вклучително и преку интернет, ќе можат да бидат казнети со стап. Мерката, опишана како „екстремна“, ќе се однесува на момчиња над девет години, а казната може да биде до три удари со стап. Новите правила беа дискутирани вчера во парламентот на Сингапур, објавува The Guardian.

Министер за образование: „Оваа мерка е последно средство“

Министерот за образование Дезмонд Ли му рече на парламентот дека казната со стап ќе се користи само „доколку сите други мерки се покажат како недоволни со оглед на сериозноста на прекршокот“. Новите мерки следат по едногодишен преглед на системот за борба против насилството меѓу врсниците, започнат по неколку случаи на злоупотреба во училиштата кои привлекоа широко внимание на јавноста минатата година.

„Училиштата следат строги протоколи за да ја обезбедат безбедноста на учениците. На пример, тепањето мора да биде одобрено од директорот и може да го спроведуваат само овластени наставници“, рече Ли.

Тој додаде дека одлуката ќе ги земе предвид „факторите како што се зрелоста на ученикот и дали тепањето ќе му помогне да научи од својата грешка и да ја разбере сериозноста на она што го сторил“. Откако ќе се изврши казната, училиштето, според министерот, ќе „ја следи благосостојбата и напредокот на ученикот“ и ќе му обезбеди советување.

Казна само за момчиња

Ли појасни дека тепањето како казна ќе се користи само за момчиња во повисоките основни училишта (од 9 до 12 години) и нагоре. Тој се осврна на кривичниот законик на земјата, кој забранува тепање жени. На ученичките ќе им бидат изречени други казни, рече тој, „како што задржување во училиште и/или суспензија, прилагодување на оценките за поведение и други последици во училиштето“.

Судското тепање со стап, воведено од британските колонизатори во 19 век, сè уште се користи во Сингапур денес за машки сторители под 50 години за кривични дела како што се грабеж, измама или пречекорување на валидноста на нивните визи.

Сепак, меѓународните организации како што е УНИЦЕФ се спротивставуваат на секаков облик на физичко казнување на децата, тврдејќи дека тоа им штети на нивното физичко и ментално здравје и со текот на времето ги зголемува проблемите во однесувањето.

Светската здравствена организација (СЗО) во извештај објавен минатата година изјави дека физичкото казнување останува „алармантно распространето“ низ целиот свет. Според проценките на СЗО, околу 1,2 милијарди деца се физички казнувани во своите домови секоја година.