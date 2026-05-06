Голема победа на кандидатите на Трамп на примарните избори во Индијана

Мнозинството републикански пратеници од Индијана чии противници беа поддржани од Доналд Трамп ги загубија своите прелиминарни избори во вторник, со што претседателот победи во длабоко црвената држава само неколку месеци откако тамошните конгресмени го отфрлија неговиот план за прекројување на изборните единици.

Од седумте кандидати за државниот сенат поддржани од Трамп, најмалку пет победија.

Гласањето се претвори во референдум на ниво на целата држава за политичка одмазда и тест за опстојувањето на републиканците откако државните пратеници на партијата се спротивставија на жестоката кампања на Доналд Трамп за да ги притисне да ги прераспределат конгресните окрузи.

Седум државни сенатори кои гласаа против иницијативата на Трамп за прераспределба се соочија со противници поддржани од претседателот.

Групите за темна финансиска поддршка поврзани со Трамп потрошија над 7 милиони долари за телевизиски реклами во Индијана оваа година, најголемиот дел потрошен против републиканците кои се здружија со демократите на гласањето за прераспределба во декември.

Џим Бак, државен сенатор од Кокомо, загуби од противкандидат поддржан од Трамп по 18 години на функција.

„Никогаш не се случило Вашингтон да се меша во нашите избори како овој пат“, изјави Бак за НПР. „Сега имам над 1 милион долари против мене во една трка.“

Една реклама го омаловажуваше 80-годишниот јавен функционер нарекувајќи го „стар, патетичен, либерален“.

Републиканците контролираат седум од деветте конгресни области во Индијана, а вкупната рамнотежа на моќ веројатно нема да се промени на овогодинешното среднорочно гласање. Шемата за прекројување на Трамп имаше за цел да ги раздели првиот и седмиот конгресен област во Индијана, претставувајќи ги урбаните центри Индијанаполис и Гари, каде што демократите постојано имаат места.

Половина од 50-те места во Сенатот на Индијана и сите 100 места во Претставничкиот дом се на избори во 2026 година.

За разлика од Индијана, пратениците во Тексас, Мисури, Северна Каролина и Охајо ги усвоија мерките за прераспределба, наменети за зајакнување на контролата на републиканците. (АП)