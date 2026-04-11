Руски и украински затвореници разменети според формулата „175 за 175“

11/04/2026 14:40

 

Русија и Украина извршија размена на затвореници според формулата „175 за 175“, објави руското Министерство за одбрана.

Според министерството, 175 руски војници биле вратени од територијата под контрола на Киев, додека 175 затвореници од украинските вооружени сили биле предадени во размена, објави ТАСС.

Во соопштението се додава дека седум руски државјани, жители на Курската област, кои, според Москва, биле нелегално држени во Украина, исто така биле вратени.

Руското Министерство за одбрана изјави дека Обединетите Арапски Емирати посредувале во процесот на размена, обезбедувајќи хуманитарна помош за време на враќањето на руските војници од заробеништво.

