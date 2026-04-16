Русија со ракети ги нападна Киев, Одеса, Днепар, Харков. Шеснаесет лица беа убиени

Во ноќта на 16 април, руските сили започнаа масовен ракетен напад врз Киев. Станбени згради беа оштетени и уништени, а бројни пожари избувнаа во четири области на украинскиот главен град. Четири лица, меѓу кои и едно дете, беа убиени, а уште 48 жители беа повредени, според Државната служба за вонредни ситуации на Украина.

Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, истакна дека 26 од повредените се хоспитализирани, додека останатите се згрижени на местото на настанот. Телото на 12-годишно момче е пронајдено под урнатините на зграда во областа Подолск. Телата на уште две жртви се пронајдени таму, појасни Кличко.

Одеса, исто така, беше под силни ракетни и беспилотни летала. Според шефот на воената администрација, Серхиј Лисак, девет лица загинаа, а 23 беа повредени. Нападот оштети инфраструктура и станбена зграда во областа Хаџибеј. Експлозивниот бран уништи над 300 прозорци во неколку згради.

Днепар беше исто така погоден. Руските трупи истовремено го нападнаа градот со беспилотни летала, ракети и артилерија, според Олександр Ганжа, шеф на регионалната воена администрација. Три лица загинаа, а 34 беа повредени. За време на гранатирањето беа оштетени станбени згради, канцелариски и административни згради, деловни објекти и возила.

Руските трупи, исто така, го нападнаа Харков синоќа. Според градоначалникот на Харков, Игор Терехов, две лица се повредени како резултат на нападите со беспилотни летала. Неколку приватни домови беа оштетени, автомобили се запалија во близина на повеќекатна станбена зграда, а гасовод беше прекинат.

Овој напад врз украинските градови беше еден од најмасовните од крајот на зимата, кога руските сили редовно ја напаѓаа енергетската инфраструктура на земјата. Според украинските воздухопловни сили, руските сили лансираа 44 ракети и 659 дронови од различни видови кон Украина. Средствата за воздушна одбрана соборија 31 ракета и 636 дронови. „Удари од 12 ракети и 20 напаѓачки беспилотни летала беа регистрирани на 26 локации, како и удари од остатоци на 25 локации“, објавија украинските воздухопловни сили.