Русија повторно нападна град во Украина, има мртви и повредени, меѓу нив и деца

Најмалку две лица загинаа, а 28 се повредени во вчерашниот масовен напад со руски дронови врз украинскиот град Днепар, објавија украинските медиуми.

Меѓу повредените има четири деца. Шефот на регионалната воена управа на Дњепропетровск, Сергиј Лисак, на апликацијата Телеграм информираше дека две жени починале, а меѓу повредените има и деветмесечно бебе.

Украинските медиуми јавуваат дека се оштетени најмалку 15 згради. Меѓу нив има студентски домови, образовни институции и претпријатие за храна.

Увидот за штети ќе трае до претпладневните часови, претежно во станбени згради.

Massive Russian drone attack on the city of Dnipro – Russians targeting the city center, hitting cars, apartment buildings, shops.

Children are again among the victims – rescue efforts ongoing. pic.twitter.com/rDblpMXdDg

