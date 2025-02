Русија изврши ракетен напад врз историскиот центар на Одеса, дел од светското наследство на УНЕСКО

Руските сили извршија ракетен напад врз историскиот центар на украинското црноморско пристаниште Одеса, што се наоѓа на списокот на светското наследство на УНЕСКО, при што се оштетени згради и ранети се две лица, соопштија локалните власти.

Фотографиите објавени на интернет го прикажуваат оштетениот хотел „Бристол“, луксузна знаменитост од крајот на 19 век, како и остатоци разнесени на блиската улица до раскошната опера од истиот период.

Градоначалникот на Одеса, Хенадиј Труханов, на каналот Телеграм изјави дека во нападот две лица се повредени и пренесени во болница.

Регионалниот гувернер Олех Кипер изјави дека во раните вечерни часови во градот се слушнале две големи експлозии.

Претседателот Володимир Зеленски рече дека нападот ја покажува важноста за подобрување на воздушната одбрана.

„Напади директно на градот, врз обични цивилни згради“, наведе Зеленски во своето ноќно обраќање. „Повторно и повторно, противвоздушната одбрана е главен приоритет. Работиме со нашите партнери за да овозможиме поголема заштита на нашата земја“.

