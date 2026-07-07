Роналдо плачеше. Погледнете како Јамал воодушеви со својата реакција

Далас – Шпанија ја победи Португалија (1:0) во осминафиналето на Светското првенство со гол на Микел Мерино во првата минута од судиското продолжение. Така, тие се квалификуваа за четвртфиналниот натпревар против Белгија, кој ќе се игра во петок во 21 часот. По елиминацијата на Португалија, една од главните теми е Кристијано Роналдо (41). Еден од најголемите фудбалери на сите времиња изјави пред натпреварот дека ова е неговото последно Светско првенство.

Откако настапот на Роналдо во неговото шесто натпреварување заврши со елиминација во осминафиналето, тој плачеше на теренот. Ова беше внимателно снимено од камерите на бројни новинари во Далас, а солзите на Роналдо станаа вирални и ги допреа фудбалските фанови низ целиот свет.

Затоа што го сметаат за крај на една фудбалска ера и навестување за дефинитивното збогување на Роналдо со репрезентацијата за која одигра рекордни 233 натпревари и постигна рекордни 146 гола. Во емотивна атмосфера, фудбалските фанови беа трогнати од реакцијата на Ламине Јамал. Далеку помлад од Роналдо (18), најголемата суперѕвезда на новата генерација му се приближи на стариот великан, прегрнувајќи го и тешејќи го.