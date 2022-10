Риши Сунак објави дека мора да се донесат „тешки решенија“

Риши Сунак во вторникот стана третиот британски премиер годинава и сега мора да го насочи своето внимание кон скротување на економската криза што ги остави финансиите на земјата во несигурна состојба и милиони Британци се борат да си дозволат сметки за храна и енергија.

Сунак, првиот обоен водач на Обединетото Кралство, се сретна во Бакингемската палата со кралот Чарлс Трети, кој претходно ја прифати оставката на Лиз Трс.

Сунак – со 42 години, најмладиот британски лидер во повеќе од 200 години – се очекува веднаш да започне со именување на кабинетот и да се справи со економијата која се движи кон рецесија. Третиот конзервативен премиер оваа година, исто така, ќе се обиде да ја обедини владејачката партија која е преполна со поделби откако краткиот, катастрофален мандат на Трус ја ослабе и онака тешката економска перспектива на Британија.

Зборувајќи пред резиденцијата на премиерот, Сунак ги призна грешките на неговиот претходник и вети дека ќе стави „економска стабилност и доверба“ во срцето на неговата агенда.

Тој вели дека Лиз Трас била во право што сакала да го подобри растот. Тоа беше „благородна цел“. Тој се восхитувал на нејзината „неуморност“. Но, беа направени грешки, вели тој. Сунак рече дека е избран за премиер за да ги „поправа“ тие грешки.

Тој рече дека ќе се соочи со „длабоката економска криза“ со сочувство и ќе води влада на „интегритет, професионализам и одговорност“ и дека ќе мора да се донесат „тешки решенија“.

Главните приоритети на Сунак ќе бидат назначување министри во кабинетот и подготовка за буџетска изјава во која ќе се утврди како владата планира да излезе со милијарди фунти за да ја пополни фискалната дупка создадена од зголемената инфлација и слабата економија, а влошена од дестабилизирачки економски експерименти на Трас.

Изјавата, која треба да содржи зголемување на даноците и намалувања на трошоците, во моментов треба да биде дадена во парламентот во понеделник од шефот на Министерството за финансии Џереми Хант – доколку Сунак го задржи на функцијата.

Сунак, кој и самиот беше шеф на Министерството за финансии две години до јули, станува премиер со извонреден пресврт само неколку недели откако загуби од Трас на конзервативните избори за да го замени поранешниот премиер Борис Џонсон.