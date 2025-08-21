Реј Винстон го прими Почесното срце на Сараево: Фестивалот ги зближува луѓето што се бореа да снимаат филмови, и затоа е уникатен

Актерот Реј Винстон, како признание за неговата извонредна актерска кариера и исклучителен придонес во кинематографијата, синоќа во Националниот театар Сараево го прими Почесното срце на Сараево. „Наградите се смешни работи. И некако најзборувани. А она што го прави ве тера да размислите за причините зошто. Го правам ова 50 години и ве тера да размислите за работата што сте ја направиле. И не се работи само за најпопуларните работи, туку и за помалите филмови. А она што го прави, ако имате среќа да работите во оваа индустрија, ве води на места што ќе ви недостигаат. Ќе запознаете луѓе од тие места. И тоа е вашето образование за светот. Овој фестивал е многу различен од кој било друг фестивал на кој сум бил. Беше основан пред околу 30 години кога имавте проблеми. И она што е овој спектакл е тоа што ги зближува луѓето што се бореа да снимаат филмови. И не мислам дека има друг фестивал во светот што помислил на тоа. И тоа ме прави многу горд што ја имам оваа награда. Ви благодарам многу“, рече Реј Винстон.

Почесното срце на Сараево му го врачи Јован Марјановиќ, директор на Сараевскиот филмски фестивал.

„Голема чест е да бидам тука и да му го доделам Почесното срце на Сараево на еден навистина единствен актер. Пет децении, тој ја плени публиката со талент кој е во исто време извонреден и длабоко човечки. Со искреност и интензитет што стигнаа далеку подалеку од екранот, тој ни даде некои од најнезаборавните ликови во киното. Од неговите рани дела во Scum до Sexy Beast, The Departed, The Proposition, што ги гледаме вечерва, и многу други, изведбите на Реј го редефинираа тоа што значи да се прикаже силата, ранливоста и вистината на екранот. Без разлика дали станува збор за блокбастер или интимна британска драма, секогаш постои суров интензитет, оган што ги прави неговите ликови невозможно да се заборават“, рече Јован Марјановиќ.

Британскиот актер Реј Винстон е еден од најплодните актери во Велика Британија, кој одбележа повеќе од четириесет години во индустријата. Од блокбастери до независни филмови, филмските заслуги на Реј се обемни – неодамна вклучувајќи го филмот на Netflix Damsel, британскиот инди A Bit of Light, Black Widow на Marvel и драмата за кражба на Working Title, King of Thieves.

Во декември 2007 година, Реј ја доби наградата Ричард Харис за извонреден придонес на Британските независни филмски награди, како признание за неговите многубројни иконски улоги; од неговото деби во драмата „Scum“ на Алан Кларк од 1979 година, до неговите главни улоги во „Quadrophenia“ на Франк Родам, „Boybird, Boybird“ на Кен Лоуч и епскиот филм на Мартин Скорсезе, добитник на Оскар, „The Departed“. Винстон е познат и по главната улога во суровата биографска драма на Гари Олдман, „Nil By Mouth“, за која ја освои наградата на Британската независна филмска награда за најдобар глумец и доби номинација за наградата БАФТА. Сметан за една од најдобрите изведби во неговата кариера, Реј глумеше покрај Бен Кингсли во „Saxy Beast“ на Џонатан Глејзер.

Врачувањето на Почесното срце на Сараево на Винстон беше проследено со гала-проекција на филмот „THE PROPOSITION“ од Џон Хилкот. (Сарајево тајмс)