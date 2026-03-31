Речиси 30% од наставниците во Франција штрајкуваат поради ниски плати

Речиси 30 проценти од наставниците во Франција денес престанаа да работат во знак на протест против намалувањето на работните места планирани за почетокот на учебната година, затворањето на часовите и ниските плати. Протестите беа организирани поради растечкото незадоволство кај француските просветни работници, пишува Euronews.

Денешните демонстрации се дел од „неделата на мобилизација“ што ја започна коалицијата на синдикатите FSU, UNSA Éducation, CFDT Éducation, CGT Educ’Action и Sud Éducation. Во заедничка изјава, синдикатите побараа „повеќе ресурси“ и го осудија „кратковидниот“ буџет за 2026 година, за кој тврдат дека „го легитимира нападот врз јавното образование“ кој веќе „истекува“.

Бројките на излезност варираат

Според SNES-FSU, најголемиот синдикат во средното образование, 25 проценти од наставниците штрајкуваа, 20 проценти во Париз и 30 проценти во Лион, Кретеј и Нормандија. Излезноста беше уште поголема во основните училишта, каде што, според синдикатот FSU-SNUipp, еден од тројца наставници престана да работи.

Од друга страна, Министерството за образование дава многу пониски бројки. Според неговите податоци, 9,68 проценти од наставниците учествувале во штрајкот, 13,2 проценти во основните училишта. Во средните училишта процентите се пониски: 9,7 проценти во средните училишта, 4,94 проценти во општите гимназии и 3,5 проценти во стручните училишта. Вклучувајќи го и другиот персонал, стапката на учество во штрајкот, според министерството, е 7,56 проценти.

Протести низ целата земја

Протести беа пријавени во неколку француски градови, вклучувајќи ги Марсеј, Лион, Лил, Клермон-Феран и Сен Дени де ла Реинион. Во Париз, демонстрантите маршираа до зградата на Министерството за образование.

Спор околу демографскиот пад

Владата планира да намали околу 4.000 работни места до почетокот на учебната 2026 година, од кои 1.891 ќе бидат во основните училишта и 1.365 во средните училишта. Причината е демографскиот пад. Според извештајот на статистичкиот оддел на министерството, бројот на ученици во основните училишта се намалил за 106.900 до почетокот на учебната 2025 година, што е пад од 1,7 проценти за една година.

Анализата на Институтот за јавна политика (IPP) во јуни 2025 година предвиде дека бројот на ученици во некои одделенија би можел да се намали за 30 до 35 проценти помеѓу 2024 и 2034 година. Францускиот министер за образование, Едуар Жефри, во понеделник изјави дека Франција се соочува со „демографски пад каков што никогаш не доживеала во својата историја“. „Правиме сè што можеме за да ги минимизираме последиците од затворањето на училиштата“, нагласи тој, додавајќи дека „сè уште има неколку месеци за прилагодување“.

Синдикати: Можност за подобри услови

Сепак, синдикатите веруваат дека демографскиот пад треба да се искористи за подобрување на условите за учење, особено во руралните средини, „бидејќи училиштата се во премногу лоша состојба за да ги изгубат овие работни места“, како што објасни претходно оваа година Орели Гање, портпаролка на синдикатот FSU-SNUipp.

Синдикатот CFDT предупредува дека во основното образование „нема гаранција за подобрување на условите за прием на ученици“. Во средните училишта, додаваат тие, „елиминацијата на работните места веќе води до пренатрупани одделенија“. „Како можеме да тврдиме во такви услови дека се бориме против раното напуштање на училиштето или дека ја подобруваме училишната клима?“, прашуваат тие. Синдикатот, исто така, предупредува за лошите услови за работа и платите на асистентите за наставници, асистентите за ученици со попреченост и вработените по договор, кои „не ги одразуваат ниту нивните вештини ниту нивната секојдневна посветеност“.