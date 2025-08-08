Размислува пред да одговори: Што носи новиот модел на вештачка интелигенција GPT-5 на ОпенАИ

OPENAI вчера официјално го претстави својот долгонајавуван модел на вештачка интелигенција GPT-5, кој сега е достапен бесплатно за сите корисници.

Според компанијата, тоа е нивниот „најпаметен, најбрз и најкорисен“ модел досега, кој обезбедува поточни и порелевантни одговори во области како што се математика, наука, финансии, право и медицина.

„GPT-5 е прв пат навистина да се чувствувате како да разговарате со експерт за која било тема“, рече извршниот директор на OpenAI, Сем Алтман, на прес-конференција. Тој го спореди овој пробив со моментот кога „Епл“ ги претстави Ретина дисплеите со висока густина, чии поединечни пиксели повеќе не можеа да се видат со голо око.

Алтман тврди дека GPT-5 е „најдобриот модел во светот за кодирање“ и пишување, но и за здравствена заштита и „долг список на други области“.

За разлика од претходните верзии, GPT-5 е претставен како „модел на размислување“, што значи дека користи итеративен пристап кон решавање проблеми – размислува низ повеќе чекори пред да понуди конечен одговор.

Компанијата е толку уверена во супериорноста на новата верзија што го најавува крајот на претходните: „Со доаѓањето на моделот GPT-5, ги елиминираме сите наши стари модели“, рече истражувачката Тина Ким за време на презентацијата.

Меѓу проблемите што GPT-5 наводно ги решава подобро се долгогодишните заболувања како што се „халуцинации“ – кога моделот измислува непостоечки информации – но и безбедносните ранливости, кои беа особено истакнати во неодамнешните истражувања како онаа на списанието Wired.

Новиот модел, исто така, воведува можност за избор помеѓу четири однапред дефинирани „особености“: циник, робот, слушател и штребер, со цел дополнително прилагодување на стилот на комуникација на корисникот.

Сепак, и покрај помпезните тврдења, Алтман признава дека тие се уште се далеку од крајната цел на вештачката општа интелигенција (AGI), термин што означува ниво на кое способностите на AI ги надминуваат оние на луѓето. „Искрено, го мразам терминот AGI затоа што секој го користи во различна смисла, но [GPT-5] е значаен чекор кон модели кои се навистина способни“, рече Алтман. „Сè уште ни недостасува нешто клучно.“

when you get access to gpt-5, try a message like “use beatbot to make a sick beat to celebrate gpt-5”. it’s a nice preview of what we think this will be like as AI starts to generate its own UX and interfaces get more dynamic. it’s cool that you can interact with the… pic.twitter.com/Mm6FcFwpkn — Sam Altman (@sama) August 7, 2025

Исто така, не е јасно дали GPT-5 ќе го реши проблемот познат како „ChatGPT психоза“, каде што некои корисници пријавиле дека се чувствуваат изгубено со реалноста по долгите сесии разговор со моделот. Засега, OpenAI само најави воведување на „нежни потсетници за паузи“ за време на продолжената употреба.

Како и претходните генерации, GPT-5 се потпира на инфраструктура што бара огромни инвестиции и троши огромни количини енергија, што предизвика растечки критики за неговото влијание врз животната средина. И покрај ова, OpenAI претходно оваа недела објави и два нови јазични модели со „отворена тежина“ – gpt-oss-120b и gpt-oss-20b – кои сега сигурно ќе бидат отфрлени поради доаѓањето на GPT-5.

Компанијата, која започна како непрофитна организација, денес е една од највредните на пазарот. Во среда се појави информација дека OpenAI е во преговори за продажба на акции во секундарна понуда што би можела да ја процени на дури 500 милијарди долари.