Путин се смее по стапицата во која падна Трамп, вели Каја Калас

Шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, изјави во петокот дека Кремљ се потсмева на напорите на американскиот претседател Доналд Трамп да донесе мир во Украина.

Трамп се сретна со Путин во Алјаска минатата недела во обид да го натера рускиот лидер Владимир Путин да ја прекине својата брутална, целосна инвазија на Украина. Тој, исто така, ги свика европските лидери, вклучувајќи го и украинскиот претседател Володимир Зеленски, на клучен самит во Белата куќа во понеделникot.

Калас смета дека напорите на Трамп да стави крај на војната во Украина му донесоа голема пропагандна победа на Путин – и ризикуваа да влезат во „стапицата“ на Кремљ.

„Јасно е дека Русија не сака мир“, изјави таа за Би-Би-Си Радио 4.

„Ниедно ветување што Путин го даде досега, не го исполни“, рече таа, додавајќи дека самитот во Алјаска бил џекпот во односите со јавноста за Кремљ.

„Ова е она што тој [Путин] го сакаше“, рече Калас. „Пред состанокот беше јасно дека ја сака сликата, но доби многу повеќе. Доби големо добредојде во Америка.“

Нарекувајќи ги напорите на Трамп за посредување во примирје „добредојдени“, Калас рече дека рускиот владетел сепак е помалку склон да дојде на преговарачка маса по Алјаска „бидејќи го постигнал она што го сакал од овој состанок“.

„Путин само се смее, не го запира убивањето, туку го зголемува убивањето“, додаде таа.

Вителната дипломатија на Трамп во последните две недели, вклучувајќи ги самитите во Алјаска и Вашингтон, сè уште не извлече никакви отстапки од Москва, која не се откажа од своите максималистички барања – имено Украина да се откаже од огромни делови од територијата во нејзиниот источен регион Донбас, кој руските трупи делумно го окупираа, и да се откаже од приклучувањето кон НАТО.

Во меѓувреме, руските ракети и беспилотни летала продолжуваат да паѓаат врз украинските градови, убивајќи цивили и погодувајќи ја инфраструктурата.

„Забораваме дека Русија не направила ниту една отстапка, а тие се агресорот тука“, рече Калас, додавајќи дека фокусирањето на преговорите врз откажувањето од територија од Украина е „стапица во која Путин сака да влеземе“.

Во врска со безбедносните гаранции за Украина, Трамп во понеделник изјави дека е подготвен да понуди „голема помош“, зголемувајќи ја надежта дека САД би можеле значајно да учествуваат во меѓународни мировни сили. Но, тој се повлече во вторникот, сугерирајќи наместо тоа дека е отворен за обезбедување воздушна поддршка за европските трупи распоредени таму.

„Ги имаме европските нации и тие ќе водат“, рече Трамп на Фокс њуз, додавајќи: „Франција и Германија, неколку од нив, Велика Британија. Тие сакаат да имаат, знаете, војници на терен“.

Калас рече дека сојузниците на Украина во таканаречената коалиција на оние што се волни сè уште не презеле „конкретни чекори“ и дека од нив зависи што би можеле да придонесат за идните сили за одвраќање во Украина и каква форма би имале.