Путин го покажa станот во кој живее во Кремљ со интересни детали: „Како што можете да видите, не е далеку“

Рускиот претседател Владимир Путин покажа делови од станот каде што живее во Кремљ, кои беа објавени од руските државни медиуми.

Снимки од станот на Путин беа вклучени во нов документарен филм за него, кој е продуциран од телевизискиот канал „Русија 1“. Тимот што работеше на филмот се сретна со Путин во Кремљ, а во еден момент тој одлучи да ги однесе во станот, кој се наоѓа во близина на неговата канцеларија.

„Да, ова е тој стан. Како што можете да видите, не е далеку“, му рече Путин на новинарот Павел Зарубин.

Според воведните снимки, во станот може да се видат бело пијано, портрет на рускиот цар Александар III, библиотека и домашна црква.

Putin showed his apartment in the Kremlin.

Propagandist Pavel Zarubin showed footage from the documentary about Putin, which will be released soon.

Several frames of the video show gilding, moldings, massive curtains, a white grand piano, and a portrait of Emperor Alexander… pic.twitter.com/oAx6pYAMIr

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 1, 2025