За време на прес-конференцијата по самитот на ЕАЕУ во Астана, Владимир Путин повторно ѝ се закани на Ерменија со „украинско сценарио“ за нејзината стремеж кон европска интеграција, а исто така вети дека ќе ја „срамни со земја“ секоја земја што ќе се осмели да го нападне регионот Калининград. Одговарајќи на прашање за потенцијална акција на НАТО против Калининград, Путин изјави дека Русија има средства да даде остар одговор.

„Како што рековте, тие имаат средства да ги срамнат со земја руските бази. Руската Федерација има секакви средства да го срамни со земја секој што ќе се обиде да го стори тоа“, рече тој, коментирајќи ги неодамнешните изјави на литванскиот министер за надворешни работи Кестутис Будрис за способноста на алијансата да ги нападне руските воени објекти во регионот.

Путин повторно го покрена прашањето за Ерменија, повлекувајќи паралели со настаните во Украина. „Веќе го споменав ова. Кризата во Украина започна со обидите Украина да се приклучи на ЕУ. Ние не бевме против тоа“, рече тој.

Претходно, на 10 мај, Путин зборуваше за европските аспирации на Ереван, нагласувајќи дека ерменските власти треба да одржат референдум за пристапување кон Европската унија. Тој истакна дека ваквите одлуки „бараат посебно разгледување“ и „би било логично да се прашаат мислењата на граѓаните“ со цел да се следи „патот на нежен, интелигентен и заемно корисен развод“ меѓу Русија и Ерменија.

Американскиот претседател Доналд Трамп во четвртокot изрази „целосна и тотална поддршка за реизбор“ на ерменскиот премиер Никол Пашинјан на претстојните избори, првпат американски претседател да поддржи кандидат во земја во регионалната орбита на Русија.

Во објава на неговата мрежа Truth Social, Трамп го нарече Пашинјан „одличен пријател и лидер“, додавајќи дека тој „ја прави својата земја силна, богата и многу безбедна“ пред одлучувачките избори во Ерменија на 7 јуни, на кои жестоко се натпреварува таборот на ерменскиот премиер и спротивставените сили поддржани од Русија.

Осврнувајќи се на потпишувањето на историскиот мировен договор од страна на Пашинјан во Белата куќа со азербејџанскиот претседател Илхам Алиев минатата година, Трамп рече дека „Никол целосно ја дели мојата визија за мир и просперитет за Ерменија и целиот регион на Јужен Кавказ“.

Ерменскиот премиер му се заблагодари на Трамп „за високата благодарност“, додавајќи ги знамињата на САД и Ерменија едно до друго во својот краток одговор на Икс.