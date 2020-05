(ВИДЕО) Протестите се проширија низ цела Америка

Протестите поради смртта на Џорџ Флојд, Афроамериканец кој беше брутално задушен од полициски службеник во понеделникот во Минеаполис, се проширија низ цела Америка, од источниот до западниот брег на земјата.

Протестите и нередите поради расизмот и самоволието на униформираните лица ги вратија спомените од свежите изблици на гнев по случаите на полициско насилство и стрелби врз претставници на црномурестото население во Фергусон, Балтимор и Шарлот пред неколку години.

Синоќа, демонстрации и судири со полицијата имаше во Филаделфија, Питсбург, Мајами, престолнината Вашингтон, Атланта, Денвер и Милвоки, потоа во Чарлстон, Јужна Каролина, но и во Флорида, Тексас, Тенеси, Охајо и Јута.

Полицискиот час продолжи во Минесота, а беше воведен и во Луисвил, Кентаки, каде гневот беше изразен поради неодамнешната смрт на црномуреста жена од страна на полицаец, во инцидент што се случил во домот на жената.

Tear gas in the air just blocks from the White House about 20 minutes who. Could honestly barely breathe for a few pic.twitter.com/2YXQ5Dbh4j

— Ashish Malhotra (@amalhotra2) May 31, 2020