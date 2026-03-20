Просечна плата во Хрватска за јануари е 1.511 евра, но две третини од вработените имаат помалку

Просечната месечна нето плата исплатена по вработен кај правни лица во Хрватска изнесуваше 1.511 евра во јануари оваа година, што е за 8,5 проценти повеќе номинално и за 4,9 проценти повеќе реално на годишна основа, покажуваат податоците на Централниот завод за статистика објавени во петокот.

Во споредба со платата за декември 2025 година, просечната нето плата за јануари оваа година беше за 1,1 процент повисока номинално и за 0,8 проценти повисока реално.

Највисоката просечна месечна нето плата исплатена за јануари оваа година е исплатена во секторот за воздушен транспорт, во износ од 2.352 евра, а најниската во секторот за производство на облека, во износ од 986 евра.

Според извештајот на хрватската статистика, медијалната нето плата за јануари 2026 година изнесуваше 1.304 евра, што значи дека половина од вработените имале помалку, а половина повеќе од тој износ. Во споредба со декември 2025 година, медијалната плата во јануари била за 1,9 проценти повисока, а во споредба со истиот месец од претходната година, за 8,7 проценти.

Околу две третини од вработените се со плата пониска од просечната.

Дистрибуцијата на нето платите по децили покажува дека десет проценти од вработените имале плата за јануари до 859 евра, дваесет проценти до 950 и 30 проценти до 1.048 евра. Јануарската плата за 40 проценти од вработените била до 1.169 евра, по што следува медијалната плата од 1.304 евра. 60 проценти од вработените имале плата до 1.464 евра, а 70 проценти до 1.644 евра. Ова значи дека просечната плата е помеѓу овие два индикатора, што значи дека околу две третини од вработените имале плата пониска од просечната.

Просечната месечна бруто плата по вработен кај правните лица за јануари 2026 година изнесуваше 2.114 евра, што е номинално повисока за 1,3 проценти и реално повисока за еден процент во споредба со декември 2025 година.

На годишна основа, просечната бруто плата беше номинално повисока за 9,8 проценти и реално повисока за 6,2 проценти.

Како и кај нето платите, највисоката просечна месечна бруто плата за јануари 2026 година беше во воздушниот транспорт, од 3.432 евра, а најниската во производството на облека, од 1.311 евра.

Во јануари оваа година, имаше просечно 174 платени часови, што е за 3,9 проценти пониско во споредба со декември 2025 година. Најголем број платени часови беше во водниот транспорт (187), а најнискиот во активностите за социјална помош без сместување (163).

Просечната месечна нето плата по час исплатена за јануари оваа година изнесувала 8,46 евра, што е за 5,2 проценти повеќе отколку во декември 2025 година и 13 проценти повеќе отколку во јануари минатата година, според податоците на хрватскиот завод за статистика. (Извор: СЕЕбиз)