Промоција на стихозбирката „Второ детство“ од Емануела Ковачевска Китановска во Струга

19/08/2025 07:10

 Во Центарот за култура „Браќа Миладиновци“ во Струга денеска ќе биде промовирана стихозбирката „Второ детство“ од Емануела Ковачевска Китановска.

Авторката е поетеса и студентка на Факултетот за психологија при МИТ Универзитет во Скопје. Ковачевска Китановска е авторка на стихозбирките „Кожена душа“, за која ја освои наградата „Антев часовник“ во 2019 година на манифестацијата „Антево перо“ и „Второ детство“, со која влезе во најтесен избор за истата награда за 2023 година. Добитничка е и на наградата „Најмлада поетска искра“ на Меѓународниот фестивал „Литературни Искри“ во 2019 година во Гостивар.

Нејзините песни се застапени во неколку антологии. Учествувала на бројни работилници, поетски читања и фестивали, меѓу кои: „Астални Проекции“, Поетска ноќ во Велестово, Скопскиот поетски фестивал, „Коронијалс“, МТФ „Војдан Чернодрински“…

Пишува и проза, а дел од расказите ѝ се застапени во збирката „Мали приказни за Скопје“. Се занимава со театар и со драматургија, има напишано и изведено две монодрами „Драг Вардар“ во МКЦ и „Sвездан“ во Домот на култура „Кочо Рацин“ во Скопје.

Поврзани содржини

Полска вечер на „Охридско лето“ со уметниците од хармоникашкото „Моушн трио“
Љутков од Слоештица: „Меморијалната соба на Петре М. Андреевски не е запоставена, а ракописите се безбедно зачувани“
Во Охрид отворена 58. Летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик
Глаголицата како мост кој обединува низ вековите : Соопштена програмата за 64. Струшки вечери на поезијата
Сараево е центар на филмската уметност: Мето Јовановски не ја дочека премиерата на „Павилјон“
Интересот за славистички студии е опаднат во сите словенски земји, но тие повеќе од нас поддржуваат национални проекти
Книжевна вечер со бугарско-британската авторка Капка Касабова в среда во „Буква“
Љутков денес ќе ја посети Меморијалната соба на Петре М. Андреевски во с. Слоештица, по реакциите во јавноста

Најчитани