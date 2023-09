Приштина тврди дека Радојчиќ е „балкански Ескобар“, а не борец за права (ВИДЕО)

Косовската полиција, која денес вршеше претрес во куќата на потпретседателот на Српската листа, Милан Радојчиќ, објави снимка од внатрешноста за да ја поткрепи својата пропаганда дека не станува збор за борец за права туку криминалец.

-Тој не е „борец за слобода“, туку Пабло Ескобар од регионот кој стана мултимилионер на сметка на сограѓаните, напиша косовскиот министер за внатрешни работи Џелал Свеќља на својот Фејсбук профил.

Footage from the interior of the villa owned by close Vucic associate & terrorist Radoicic.

“He is not a ‘freedom fighter’ but a Pablo Escobar of the region who became a multi-millionaire at the expense of fellow citizens,” said Kosovo Minister of Interior, Svecla. pic.twitter.com/bVDLsXSann

