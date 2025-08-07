Повисоките царини на Трамп стапија на сила, погодувајќи ги стоките од главните трговски партнери на САД

Повисоките царини на претседателот на САД, Доналд Трамп, кои се движат од 10 до 50 проценти, стапија на сила на полноќ по источно време за стоки од главните трговски партнери на САД.

Царината на САД започна со наплата на повисоките царини по неколку недели тензии околу конечниот износ на царините и преговорите со трговските партнери со цел нивно намалување.

Стоките што биле натоварени на бродови што се упатуваат кон САД и биле во транзит пред крајниот рок на полноќ, им е дозволено да влезат во земјата со пониските претходни царини пред 5 октомври.

Трамп воведе високи царини за голем број земји, вклучувајќи 50% за стоки од Бразил, 39% за оние од Швајцарија, 35% за Канада и 25% за Индија. Вчера, тој објави посебна царина од 25% за индиска стока, која ќе биде воведена за 21 ден бидејќи Индија купува руска нафта.

-Контратарифите стапуваат на сила на полноќ. Милијарди долари, претежно од земји кои со години ги искористуваа САД со насмевка на лицата, ќе почнат да се влеваат во САД, напиша Трамп на социјалната мрежа „Truth Social“.

Осум големи трговски партнери, кои сочинуваат околу 40% од трговијата со САД, постигнаа рамковни договори за трговски и инвестициски концесии, вклучувајќи ја Европската Унија, Јапонија и Јужна Кореја, и успеаја да ги намалат своите основни царински стапки на 15%. Велика Британија постигна 10%, додека Виетнам, Индонезија, Пакистан и Филипините достигнаа 19% или 20%.