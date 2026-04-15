Поразот на Орбан е лоша вест за Мицкоски, пишува „Франкфуртер алгемајне цајтунг“

Германскиот весник „Франкфуртер алгемајне цајтунг“ објавува статија од виенскиот дописник Михаел Мартенс, кој е врвен експерт за Балканот и во која авторот го анализира прашањето што значи поразот на Виктор Орбан за неговите сојузници во регионот.

„Смената на унгарскиот премиер Виктор Орбан во Унгарија е исто така пораз на неговите три најважни политички партнери на Балканот. Српскиот претседател Александар Вучиќ, босанско-српскиот сепаратистички лидер Милорад Додик и македонскиот премиер Христијан Мицкоски го губат својот најважен политички сојузник во ЕУ. Од неговиот реизбор во 2010 година, Орбан напорно работеше на изградба на мрежа од нелиберални аналитички центри, медиуми и партии, кои ги прошири, поддржуваше или вршеше послушни изобилни финансиски плаќања, чија иднина сега е неизвесна.

Најмоќниот партнер на Орбан во регионот беше српскиот претседател Александар Вучиќ. Само минатата недела, српските власти приредија сомнителен политички спектакл што повеќето набљудувачи го протолкуваа како изборна помош на Белград за Орбан: српската воена разузнавачка служба, според сопствените тврдења, ги спречи плановите за напад на гасоводот што ги снабдува Србија и Унгарија со руски гас.

‘Сакам да ѝ се заблагодарам на Србија за нејзиното брзо и ефикасна акција. Тие спречија да се случи голема катастрофа’, рече Орбан во таа пригода. Наводните откритија во Србија му дадоа причина да ја распореди војската во својата земја за да го обезбеди наводно загрозениот гасовод, што во последната фаза од изборната кампања донесе воени слики од Орбан како бранител на унгарските интереси. Сепак, тоа не му донесе никаква корист. Не би било изненадувачки ако истрагата за наводниот заговор за атентат во Србија сега брзо се заборави.

Друг важен клиент на Орбан во регионот е политичарот од босанските Срби Милорад Додик, кому му беше забрането да се занимава со политика многу години во Босна и Херцеговина, но кој сè уште задржува големо влијание. Со години, тој се залага за отцепување од остатокот од земјата, Република Српска, дел од земјата доминиран од Србите. Орбан не го поддржуваше експлицитно овој сепаратизам, но го поддржуваше поранешниот претседател на Република Српска Додик“, пишува весникот од Франкфурт.

Текстот, исто така потсетува дека поранешниот премиер на Северна Македонија Никола Груевски, кој беше осуден во 2018 година за злоупотреба на службената должност, избега во Унгарија, каде што му беше доделен статус на политички бегалец во итна постапка. Беа истакнати и блиските врски на Орбан со денешниот македонски премиер Мицкоски. Беа споменати и кредитите за балканските сојузници на Орбан, како и купувањето медиуми кои потоа известуваат во согласност со владината линија.

„Таквата мрежа, изградена во текот на петнаесет години, особено во медиумскиот сектор со сложени сопственички структури, нема да се распадне преку ноќ само затоа што Орбан ја изгубил власта. Сепак, во последните години веќе имаше извештаи дека финансиската поддршка од Будимпешта станува сè поретка, а во некои случаи таа беше целосно отсутна. Фактот дека ЕУ не исплаќа милијарди евра од своите средства поради кршење на владеењето на правото и други прекршувања во Унгарија не остана без последици“.

На крајот од статијата, фокусот се враќа на Србија: „Во Србија, опозицијата сега се надева дека падот на Орбан би можел да го означи и политичкиот крај на Вучиќ. Големиот бран протести во Србија против неговиот систем на владеење стивна, но остави траги. Доколку бунтовничките студенти одат на следните парламентарни избори со своја листа, не е исклучено доминацијата на Српската напредна партија на Вучиќ да биде разнишана. Сепак, не е јасно како би можел да изгледа таквата студентска листа. Освен тоа, во Србија не постои опозициски политичар кој има барем толку поддршка како Петер Маѓар. Датумот на изборите сè уште не е утврден. Сепак, нелибералната оска на Западен Балкан е очигледно ослабена од губењето на власта од страна на Орбан“, заклучува „Франкфуртер алгемајне цајтунг“.