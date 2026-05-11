Поранешниот премиер Едуар Филип ќе ги обединува Французите против Бардела

РЕМС, Франција — Поранешниот премиер на Франција, десноцентристички ориентираиот Едуар Филип, во неделата ја започна својата кампања за претседателските избори следната година, на кои тој е водечки кандидат за да го запре крајно десничарскиот Национален собир.

На митинг во североисточниот град Ремс во областа Шампањ, тој го откри својот изборен тим, календарот на неговата кампања и партиските приоритети. Ветувајќи дека неговата кампања ќе изнесе „масовно оптимистичка“ визија за Франција, Филип собра функционери и избрани претставници од неговата партија Хоризонти за да ги победи крајнодесничарските лидери Марин Ле Пен и Жордан Бардела – моменталните фаворити на анкетите.

„Ќе дадам предлози што ќе ги обединат другите: јасна, амбициозна, прецизна и реалистична платформа и таа ќе биде огромна“, им рече Филип на неколку стотици делегати на Хоризонти.

„Ова е нова фаза од претседателската кампања“, продолжи градоначалникот на северното пристаниште Авр. „Ќе мора да одиме подалеку од границите на нашата партија… да се отвориме и да одиме понатаму.“

Филип рече дека се неопходни тешки избори, но инсистираше дека тие ќе им дадат на Французите попозитивен поглед на светот што се менува.

„Не дозволувајте да ве заслепат песимистите и оние со опаѓачки поглед на светот“, рече тој.

Три личности се подготвени да го заземат раководителот на тимот за изборна кампања на Филип: поранешниот министер и сегашен градоначалник на Анже Кристоф Бешу, поранешната министерка Мари Гевену и европратеникот Жил Бојер.

„Нашата опсесија е да обединиме“, рече Бешу по митингот. „Ова е нова фаза, вели [Филип]: „Јас не сум само претседател на Хоризонти, туку и кандидат кој ќе ги обедини сите Французи.“

Филип, исто така, објави дека ќе го одржи својот прв предизборен митинг во Париз на 5 јули, како и национален ден за кампања на крајот на јуни, со планирани 1.000 мали собири за кампања.

Филип во последните недели се соочи со обвинувања дека е премногу тивок и дека води премногу нископрофилна кампања. Според првичните анкети, тој изгледаше како убедливо најдобро пласиран центристички кандидат да ја победи крајната десница на следните претседателски избори. Но, поновите анкети покажаа дека неговата предност пред поранешниот премиер Габриел Атал и конзервативниот лидер Бруно Рејто се намалува. И двајцата водеа силна кампања за да го престигнат Филип.

За време на неговиот едночасовен говор во Ремс, Филип ги скицираше своите цели за кампањата, осврнувајќи се на неколку конзервативни жешки теми: намалување на даноците на промет за француските компании, намалување на бирократијата, ребалансирање на државниот пензиски систем и борба против криминалот и трговијата со дрога.

Според партиските претставници, една од краткорочните цели на Филип ќе биде да ја обедини десницата на центарот околу неговата кандидатура, а особено конзервативците, пред да се обиде да ја прошири својата привлечност.

„Доаѓам од десницата… нема да се извинувам“, рече Филип, кој е поранешен член на конзервативната партија „Републиканците“. „И знам каде сум, на чело на десничарска партија и градоначалник на Авр, град од работничката класа… што покажува дека идеите за слобода и одговорност не се само домен на десничарскиот електорат.“

Во наредните месеци, партијата се надева дека неколку „тешкаши“ од ривалските партии ќе го поддржат Филип, што би извршило притисок врз Атал и Рејто, изјави пратеник од Хоризонти.

„Треба да се среди до Божиќ“, рече пратеникот, на кого му беше дадена анонимност за да разговара за внатрешната политика. „Сè мора да биде подготвено до крајот на годината за да се соочат со кандидатурите од Националниот собир и [екстремно левичарскиот Жан-Лук] Меланшон.“

На митингот во неделата, Филип, исто така, ги нападна и крајната десница и крајната левица „Франција непокорена од Меланшон“, обвинувајќи ги дека продаваат лаги и „опасни идеи“ на Французите.

„Погледнете што американскиот претседател, кого Бардела толку го почитува, прави со куповната моќ на американската средна класа преку неговите царини и неговите војни на Блискиот Исток“, рече тој. „Популизмот секогаш им се враќа на луѓето.“

Сепак, неговиот говор остана без детали, особено за експлозивните теми како што се законската возраст за пензионирање во Франција и како планира да ги намали јавните трошоци. Сепак, тој вети дека ќе даде предлози во наредните месеци. (Политико)