Поради дојава за бомба евакуиран руски авион на аеродромот во Њујорк

Полицијата во Њујорк не потврди присуство на бомба во авионот н руската авиокомпанија „Аерофлот“, кој слета од Москва во неделата на аеродромот „Џон Ф. Кенеди“.

Аеродромската служба добила дојава за експлозивна направа на авионот, кој слетал во неделата вечерта, соопшти портпаролот на аеродромот.

Евакуирани биле 250 патниви, а полицијата го пребарала авионот, но не нашла ништо.

Due to an ongoing incident, emergency personnel and activity may be observed at #JFK airport. Please note that the airport is fully open and flights are operating without delays.

— Kennedy Airport. Wear a Face Covering. (@JFKairport) December 6, 2020