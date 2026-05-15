Попладнево пороен дожд и грмежи, во вторник пак

Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, а попладне и во текот на ноќта ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи.

Како што информираат од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец, а максималната температура ќе се движи во интервал од 19 до 26 степени.

Во Скопје времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, а попладне во делови од котлината ќе има услови за краткотраен пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец.

Според најавата на УХМР, следува период на променливо облачно време со сончеви периоди. Утре времето ќе биде нестабилно, на повеќе места со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни и во форма на невреме со пообилен пороен дожд над 20 литри на квадратен метар, грмежи, засилен до силен ветер со брзина над 70 километри на час и услови за појава на град.

Во недела се очекува засилен до силен ветер кој наместа ќе надминува брзина од 60 километри на час, а во вторник повторно се најавува нестабилно време со пороен дожд, грмежи и силен ветер.