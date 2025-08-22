Помрачување на умот на уредникот на таблоидот на Вучиќ: Прикажа експлицитни фотографии од студентка во живо

Главниот уредник на ТВ Информер, Драган Ј. Вучиќевиќ, во програмата во живо прикажа експлицитни фотографии од Николина Синѓелиќ, студентка на Белградскиот факултет за политички науки. Вучиќевиќ, заедно со другите гости, коментираше за содржината што беше создадена додека жртвата беше сè уште малолетна, пишува порталот Danas.rs.

Тој ги покажа фотографиите на својот мобилен телефон, а камерата зумираше на екранот за да можат да се видат подетално. Тие се појавија во јавноста пред неколку дена, а студентите потоа објавија дека Синѓелиќ е жртва на порнографија од одмазда.

„Ова не докажува ништо, но не знам зошто молчат, за да можеме целосно да ја информираме јавноста. Ова е Николина Синѓелиќ, професионална слика, бидејќи таа жена се занимава со OnlyFans како занает. Ова се фини слики, јас избрав фини слики, вие имате многу нефини слики и конкретни слики, многу. Бидете внимателни, таа обично игра голема Србинка со целата икона на Богородица и игра четник со шајкача и сè тоа е во ред, а потоа на OnlyFans, и ова е само почеток“, рече Вучиќевиќ, покажувајќи ги голите фотографии.

Синѓелиќ стана мета на режимските медиуми во Србија откако изјави дека по протестот на 14 август во Белград, командантот на Единицата за безбедност на одредени лица и предмети (ЈЗО) Марко Кричак ја однел во владината гаража, ѝ се заканил со силување, ја удрил и ја удрил со главата од ѕидот.

Студентката најави дека ќе поднесе кривична пријава против Кричак, како и тужба за одмаздничка порнографија против поранешната секретарка на полицијата, Дијана Хркаловиќ, за која верува дека стои зад дистрибуцијата на фотографиите.

Адвокат: Тие се миленици на владата, тешко дека ќе одговорат

На прашањето за кривичната одговорност на Драган Ј. Вучиќевиќ за прикажување на фотографиите, адвокатот и аналитичар Родољуб Шабиќ за „Данас“ изјави дека објавувањето на експлицитни фотографии несомнено е во груба спротивност со минималните стандарди на новинарската професија, утврдени со Кодексот на новинарите на Србија, Законот за јавно информирање и медиуми и Законот за електронски медиуми.

„Кривичниот законик, член 145, го криминализира објавувањето на снимка без согласност на лицето на неа, ако сериозно се меша во приватниот живот, и предвидува парична казна и затворска казна до две години“, објаснува Шабиќ.

На прашањето дали верува дека, во контекст на сегашната општествена реалност во Србија, „Информер“ и неговиот уредник ќе бидат повикани на одговорност, Шабиќ одговара негативно.

„За жал, во овие специфични околности, и покрај оправдано острите реакции на јавноста, не верувам дека актерот ќе ги сноси последиците. Зборуваме за медиумите и уредникот кои се омилени на властите и кои веќе си дозволија дејствија кои беа дури и крајно вознемирувачки, сето тоа без никакви последици“, заклучува Шабиќ.