Почина Виктор Вилис, фронтменот на „Вилиџ Пипл“ и автор на песната „YMCA“

Виктор Вилис, фронтменот на Village People и коавтор на нивниот хит „YMCA“, почина, објави неговото семејство. Вилис почина во вторник, 30 јуни.

Веста за неговата смрт беше објавена на Фејсбук страницата на Вилис и на официјалната веб-страница на бендот. Во изјавата на неговата сопруга се наведува дека Вилис починал „како резултат на кратка, но агресивна болест“ и побара приватност на семејството „во ова време на голема загуба“.

Кој е Виктор?

Village People се американска диско група која стана глобален феномен кон крајот на 1970-тите, позната по хитовите „YMCA“, „Macho Man“ и „In the Navy“, но и по препознатливите костими на членовите (полицаец, војник, градежен работник, каубој, моторџија и индијански поглавар). Една од клучните фигури во историјата на бендот беше Виктор Вилис.

Виктор Едвард Вилис е роден на 1 јули 1951 година во Далас, Тексас. Тој пораснал во семејство на баптистички проповедник и го започнал својот музички развој пеејќи во црковниот хор.

Подоцна се преселил во Њујорк, каде што студирал глума и танцување и настапувал во театар. Бил дел од познатата компанија „Негро ансамбл“, а се појавил и во оригиналната бродвејска продукција на мјузиклот „Виз“ во 1976 година.

Во втората половина на 1970-тите, го запознал францускиот продуцент Жак Моралио, кој го ангажирал како вокален столб на нов диско проект – „Вилиџ Пипл“. На почетокот, Вилис всушност бил единствениот постојан вокалист, додека другите членови подоцна биле додадени како сценски ликови.

Вилис бил:

главен вокалист на групата

коавтор на најголемите хитови на бендот

еден од клучните автори на препознатливиот звук на бендот

На сцената, најчесто играл полицаец или морнарички офицер.