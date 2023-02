Почина милијардерот Тед Лернер, сопственик на компанија за недвижнини и на бејзбол тимот „Вашингтон Нешеналс“

Тед Лернер, милијардерот сопственик на компанија за недвижнини, чие семејство го купи бејзбол тимот „Вашингтон Нешеналс“ во 2006 година, почина, објави тимот во понеделникот. Тој имаше 97 години.

Портпаролот на „Нешеналс“ рече дека Лернер починал во неделата од компликации од пневмонија во неговиот дом во Чеви Чејс, Мериленд.

Групацијата на Лернер ги купи „Нешеналс“ од Големата безбол лига во 2006 година за 450 милиони долари откако тимот беше преместен во главниот град на САД од Монтреал. Тој беше раководен со главниот сопственик додека не му ја отстапи таа улога на синот Марк во 2018 година.

Под сопственоста на Лернер, „ Нешеналс“, од еден од најлошите бејзбол тимови во нивните први неколку сезони во Вашингтон, стигнаа до шампиони на Светската серија во 2019 година. Лернер, исто така, се заслужни за ревитализација на областа Нејви Јард во градот откако беше отворен Национален парк во 2008 година.

„Со голема тага ја објавуваме смртта на основачот и главен сопственик Теодор Н. Лернер“, се вели во соопштението на тимот. „Крунското достигнување на неговиот семеен бизнис беше враќањето на бејзболот во градот што го сакаше – а со тоа и враќањето на шампионатот дома за прв пат од 1924 година. Тој ја негуваше франшизата и она што го донесе во неговиот сакан роден град.

Лернер е роден во 1925 година, годината откако „Вашингтон сенаторс“ ги победија „Њујорк џајантс“ во Светската серија. Таа франшиза го напушти градот во 1960 година за да стане „Минесота твинс“, а нејзината замена за проширување траеше една деценија пред да се пресели во Тексас како „Ренџерс“.

Вашингтон немаше бејзбол тим додека МЛБ не ја презеде контролата врз „Експос“ и ги пресели таму од Монтреал во 2005 година. Групата предводена од Лернер беше избрана за победник во понудата.

Минатата година, Лернер почнаа да ја истражуваат можноста за продажба на тимот, кој вреди 2 милијарди долари, според „Форбс“, кој проценува дека нето вредноста на семејството е 6,6 милијарди долари благодарение на „Нешеналс“ и на „Лернер ентерпрајсис“, една од најголемите компании за развој и управување со недвижности во Вашингтон.

Комесарот на МЛБ, Роб Манфред, во изјавата го нарече Лернер „извонредна американска успешна приказна“ – поранешен службеник на стадионот кој го врати бејзболот во главниот град на нацијата.

„Многу го почитувам влијанието на Тед врз неговиот роден град и играта што ја сакаше“, рече Манфред. „Луѓето од ‘Нешеналс’ секогаш останаа лојални на визијата на Тед за единство, филантропија и граѓанска гордост во Вашингтон“.

