Инфлацијата во САД се искачи на 4,2 отсто. Војната со Иран ги крева цените

Потрошувачките цени во САД продолжија да растат во мај, поттикнати од зголемените трошоци за енергија повеќе од три месеци по војната со Иран, според владини податоци објавени во средата.

Цените се зголемија за 4,2% од мај 2025 година, што е најжешкото годишно мерење од април 2023 година, и 0,5% на месечна основа, според Бирото за статистика на трудот, што се совпаѓа со очекувањата на економистите. Само индексот на цените на енергијата учествуваше со повеќе од 60% во зголемувањето од април, при што цените се зголемија за 3,9%.

„Денешните податоци го потврдија нашето очекување дека повисоките трошоци за енергија и нивните брановидни ефекти врз трошоците за транспорт и храна ќе го зголемат главниот ИПК во мај“, изјави главниот кредитен директор на „Мудис рејтингс“, Аци Шет, во соопштението. „Очекуваме цените на енергијата да останат двигател на главната инфлација сè додека не се појави поголема геополитичка сигурност на Блискиот Исток“.