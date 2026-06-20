Почина Џејмс Бароус, легендарниот режисер на култни комедии

Џејмс Бароус, еден од најважните и најплодните режисери во телевизиската историја, почина во петок на 85-годишна возраст. 11-кратен добитник на Еми наградата и ко-креатор на иконската серија „Cheers“, Бароус режираше повеќе од илјада епизоди на телевизија, вклучувајќи ги и пилот-епизодите за „Пријатели“, „Фрејзер“ и „Вил и Грејс“, обликувајќи ја модерната телевизиска комедија.

„Го славиме извонредниот живот и трајното наследство на Џејмс „Џими“ Бароус, кој почина мирно денес опкружен со своето љубезно семејство“, се вели во соопштението на семејството, според Entertainment Weekly. „Повеќе од пет децении, Бароус беше еден од највлијателните и најомилените режисери во телевизиската историја. Како легендарен режисер, ментор и креативна сила, тој помогна во обликувањето на генерациите комедија и донесе огромна радост на публиката ширум светот.“

Кариера што трае пет децении

11-кратниот добитник на Еми помогна во дефинирањето на изгледот и чувството на модерната ситком, а неговиот список на емисии е импресивен. Тој ги режираше пилотните епизоди за „Такси“, „На здравје“, „Пријатели“, „Фрејзер“, „Вил и Грејс“ и „Теоријата за големата експлозија“, меѓу другите. За време на кариерата што траеше повеќе од 50 години, тој режираше над 50 пилотни епизоди и повеќе од 1.000 епизоди од телевизиски серии.

Телевизиските мрежи честопати се обраќаа кон него, надевајќи се дека ќе го искористат неговото неверојатно чувство за успех. Како што поранешниот претседател на NBC Entertainment, Ворен Литлфилд, еднаш изјави за NPR: „Никој на планетата не бил толку успешен“.

Почетоци во Холивуд

Дипломирал на колеџот Оберлин и на драмската школа на Јеил, Бароус ја започна својата холивудска кариера во средината на 1960-тите како јазичен консултант во ситкомот „O.K. Crackerby!“, напишан од неговиот наградуван татко, Ејб Бароус.

Неколку години работеше како сценски директор за својот татко, а како помошник сценски директор на неуспешната бродвејска претстава „Појадок кај Тифани“ ја запозна Мери Тајлер Мур. Таа го ангажирала да режира епизоди од „Шоуто на Мери Тајлер Мур“ и „Шоуто на Боб Њухарт“ во 70-тите. Подоцна, тој режирал и епизоди од сериите „Лаверн и Ширли“, „Рода“ и 75 епизоди од серијата „Такси“.

Создавач на Златното доба на NBC

Во раните 80-ти, тој ја создал „На здравје“ со Глен и Лес Чарлс и режирал 237 од 275 епизоди од серијата. Во 1990-тите, тој бил инструментален во подемот на моќниот програмски блок „Must-See TV“ на NBC, режирајќи 15 епизоди од „Пријатели“, 32 епизоди од „Фрејзер“ и секоја епизода од оригиналната серија „Вил и Грејс“.

Додека работел на серијата, тој ја режирал и првата сцена со бакнеж во ударниот термин помеѓу двајца мажи на американската телевизија. „Никогаш нема да заборавам еден од директорите на NBC како ми приоѓа за време на пилот-епизодата и ми вели: „Има премногу геј шеги“. „Реков: „Каде на друго место би биле ако не тука?““, се присети Бароус.

Подоцнежна кариера и неодамнешни проекти

Бароус работеше и на други популарни комедии на NBC, како што се „NewsRadio“, „Третиот камен од сонцето“ и „Каролин во градот“. Додека во 2000-тите се забележуваше поместување кон ситкоми со една камера, Бароус остана во CBS како режисер на серии со повеќе камери, како што се „Два и пол мажи“, „Теоријата за големата експлозија“, „Мајк и Моли“, „Класата“, „Милери“ и „Човек со план“.

Тој се врати и во серијата „Вил и Грејс“ и ги режираше сите 34 епизоди од нејзината рестартирана верзија. Неговиот последен режисерски ангажман беа првите две епизоди од новата верзија на „Фрејзер“ од 2023 година.

Бароус се појави и пред камерата неколку пати во своите серии, вклучувајќи камео улоги во „Пријатели“ и „Практикант“. Тој играше фиктивна верзија од себе во серијата на HBO „The Comeback“, три пати: во 2005, 2014 и во најновите епизоди од 2026 година.

Награди и признанија на професијата

Покрај тоа што беше пофален, Бароус беше и богато награден за својата работа. Покрај 11 награди Еми, тој освои 42 номинации и шест награди од Здружението на режисери на Америка (DGA), вклучувајќи ја и наградата за животно дело во 2014 година. Една година подоцна, NBC емитуваше специјал наречен „Must See TV: An All-Star Tribute to James Burrows“, кој повторно ги обедини глумците од „Cheers“, „Friends“, „Frasier“ и други емисии.

Глумците го пофалија како мајстор на комичното темпирање и совршеното изведување. Тој, исто така, ја популаризираше употребата на четири камери наместо стандардните три. „Ви ги должиме нашите кариери“, му рече Келси Грамер за време на специјалната епизода.

Тајната на успехот

Тој го припиша својот огромен успех на „љубезноста што ја научи од својот татко“. „Не сум тиранин ниту диктатор. Не доаѓам на проби знаејќи однапред каде ќе застане секој актер на сцената“, изјави тој за „Холивуд репортер“. „Седнувам со актерите, разговараме за нивните ликови и се обидувам да ги натерам да се засакаат еден со друг. Бидејќи ако можам да го направам тоа, тоа ќе се покаже на екранот.“

Бароус го преживеаа неговата сопруга, фризерката на познати личности Деби Истон, и неговите четири деца. „Длабоко ќе ни недостигаш“ и„Секогаш ќе те паметиме“, соопшти семејството. „Нашите мисли се со Деби, неговите деца и внуци, неговото семејство, пријателите, колегите и сите оние чии животи ги допре. Нека неговото сеќавање биде благослов.“