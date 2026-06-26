Почина актерката Ан Блајт, номинирана за Оскар за улогата на разгалена ќерка на Џоан Крафорд

Лос Анџелес – Ан Блајт, актерката која беше номинирана за Оскар во 1946 година за нејзината незаборавна улога како разгалената и себична ќерка на Џоан Крафорд во филмскиот класик „Милдред Пирс“, почина. Имаше 98 години. Веста за нејзината смрт ја објави Џорџ Пеначио од KABC, објави Variety.

Темнокосата убавица беше позната и по нејзините улоги во затворската драма од 1947 година „Сурова сила“, филмот од 1951 година „Големиот Карузо“ со Марио Ланца и филмот од 1957 година „Приказната за Хелен Морган“, во кој глумеше покрај Пол Њуман.

Улога и врска со Џоан Крофорд, добитничка на Оскар

Во интервју снимено децении подоцна за Turner Classic Movies, Блајт се присети на снимањето на „Милдред Пирс“. Таа изјави дека, и покрај затегнатиот однос на нивните ликови на екранот, таа и Крафорд се сложувале многу добро и дека ѝ било тешко да ја удира познатата актерка во една од клучните сцени во филмот.

Џоан Крафорд освои Оскар за најдобра актерка за нејзината улога во „Милдред Пирс“, а самиот филм беше номиниран за најдобар филм. Романот од Џејмс М. Кејн, на кој е базиран филмот, беше адаптиран во мини-серија на HBO во 2011 година од Тод Хејнс, со Кејт Винслет во главната улога, а Еван Рејчел Вуд ја играше неблагодарната ќерка Веда.

Повреда и враќање на сцената

За време на кратката пауза од снимањето на „Сигнал на опасност“ во 1945 година, Блајт си го скрши грбот во несреќа со санкање. Нејзиното закрепнување траеше година и пол, за време на која носеше грбна ортопедија.

Додека сè уште беше во инвалидска количка, Universal ја избра во затворската драма „Brute Force“ со Берт Ланкастер. По закрепнувањето, таа ја доби својата прва главна улога во филмот „Swell Guy“, а глумеше и покрај Мики Руни во ноарот „Killer McCoy“.

Врвен момент во кариерата

Таа имаше интересна и предизвикувачка улога во филмот од 1948 година „Уште еден дел од шумата“, претходник на драмата на Лилијан Хелман „Малите лисици“, каде што играше помлада верзија на ликот Реџина Хабард, кој стана познат по Бет Дејвис. Во мелодрамата од 1950 година „Нашиот верен“, таа играше посвоено дете кое ја бара својата биолошка мајка, додека во филмот „Гром на ридот“ играше жена лажно обвинета за убиство.

Таа беше сопруга на Енрико Карузо, игран од Марио Ланца, во филмот од 1951 година „Големиот Карузо“, а се појави и во понеформални наслови како што се „Господин Пибоди и сирената“ и „Кејти го направи тоа“. Таа глумеше заедно со Грегори Пек во „Светот во неговите раце“ во 1952 година, нејзиниот последен филм за Universal.

Се појави во серија оперети во MGM, вклучувајќи го и „Кисмет“, но ерата на филмските мјузикли со голем буџет се ближеше кон крајот, што влијаеше на кариерите на многу ѕвезди, вклучувајќи ја и нејзината. Таа ја заврши својата филмска кариера со значајна улога како трагична алкохоличарка пејачка во филмот од 1957 година „Приказната за Хелен Морган“. Интересно е што и покрај нејзиниот талент за пеење, нејзиниот глас во тој филм беше синхронизиран.

Ран живот и рана кариера

Ан Мари Блајт е родена во Маунт Киско, Њујорк. Откако нејзините родители се разведоа, нејзината мајка се пресели во Њујорк со неа и нејзината сестра. Блајт се стремеше кон кариера во операта и се обучуваше во Операта Сан Карло.

Нејзиното единствено појавување на Бродвеј беше во 1941-42 година во оригиналната продукција на „Чуварот на Рајна“ од Лилијан Хелман. Таа беше на турнеја во Лос Анџелес со претставата, каде што доби пробна претстава во Universal Studios.

Своето филмско деби го имаше во 1944 година во тинејџерскиот мјузикл „Чип од блокот“ заедно со Доналд О’Конор, каде што го покажа својот талент за пеење. Слични филмови следеа истата година, како што се „Веселите Монаханс“ и „Бебиња на улицата Свинг“, но дури по улогата во „Милдред Пирс“ во 1945 година, таа доби вистинско внимание.

Живот по филмот: Театар и телевизија

Откако нејзината филмска кариера практично заврши во 1957 година, оваа побожна католик се посвети на семејството и работата во музичкиот театар. Се појави во претстави како „Моите песни, моите соништа“, „Кралот и јас“, „Карневал“ и „Мала ноќна музика“.

Повремено се појавуваше и на телевизија во 1950-тите. Глумеше во серијата „Театар Дик Пауел“, вестернот „Вагон воз“ и познатата епизода „Кралица на Нил“ од „Зоната на самракот“ во 1964 година. Нејзиното последно телевизиско појавување беше во 1985 година во серијата „Убиство, напиша таа“.

Таа беше во брак со д-р Џејмс Мекналти од 1953 година до неговата смрт во 2007 година. Тие имаа пет деца, десет внуци и пет правнуци.