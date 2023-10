„Плавушите на Хичкок“ – нова книга ја расветлува немирната страна на Грејс Кели

За поголемиот дел од светот, Грејс Кели беше многу нешта: русокоса убавица, филмска ѕвезда добитничка на Оскар и, се разбира, принцезата од Монако.

Но, во новата книга Hitchcock’s Blondes – поглед на осум актерки кои работеле со Алфред Хичкок – авторката Лоренс Лимер тврди дека актерката од Пенсилванија имала немирна страна, особено кога станува збор за мажите.

„И покрај нејзиниот расположен став, Грејс беше многу покомплексна личност отколку што замислуваа повеќето околу неа и многу поманипулативна отколку што може да сугерира нејзиното ангелско лице“, пишува тој. „Луѓето се собираа околу неа, барајќи нејзино внимание, а таа знаеше како да ги искористи“.

Според Лимер, кој има напишано книги за сите, од членовите на династијата Кенеди до Арнолд Шварценегер, ѕвездата од Rear Window го користела својот шарм за да заведе голем број мажи.

Еден од нив беше Дон Ричардсон, 30-годишен учител на Американската академија за драмски уметности во Њујорк, каде Кели студирала како тинејџерка откако го напуштила својот дом во Филаделфија.

Според Лимер, Ричардсон и Кели станале доволно сериозни за идната филмска ѕвезда да го одведе својот близок дома за да ги запознае нејзините родители имигранти. Тие не ја одобруваа врската затоа што Ричардсон беше Евреин и, иако беше разделен од неговата сопруга, сепак беше законски оженет.

Сепак, назад во Њујорк, Кели продолжи да се дружи со Ричардсон, како и со голем број други мажи, вклучувајќи го и Клаудиус Чарлс Филип, менаџерот на банкетот на хотелот Валдорф Асторија и, според Лимер, плејбојот милионер Али Кан (кој исто така беше во брак на Рита Хејворт некое време).

„Една вечер, Грејс го покани Ричардсон во станот што Кели го изнајми за нивната ќерка. Како и секогаш, тие водеа љубов. Потоа, таа пируета пред него во една прекрасна тоалета по друга. Тој немаше поим од каде таа се здоби со такви облеки“, според Лимер. „Потоа таа парадираше пред него гола, освен златна нараквица натоварена со смарагди“.

Лимер пишува дека Ричардсон ја препознал нараквицата: „Се сети дека ја видел претходно на жена која спиела со Али Кан“.

Богатиот странски дипломат „беше познат по својата великодушност како и по својата сексуална моќ“, а накитот „беше знак на благодарност. Со толку многу љубовници, имаше смисла што, колку често и не, тој го разнесуваше истиот подарок“, пишува Лимер.

Ричардсон, кој „немаше причина да се чувствува изневерен“ бидејќи имал и други љубовници, според Лимер, ја грабнал нараквицата, ја фрлил во аквариум и и кажал на Кели дека завршиле.

„Дали нараквицата има некаква врска со неа? – праша Кели.

„Тоа има сè поврзано со тоа“, рече Ричардсон.

Лимер пишува дека Ричардсон ја облекол облеката и побрзал кон вратата. Пред да замине, тој се сврте уште еднаш за да ја погледне Кели последен пат.

„Можеби Грејс би плачела или би ги стегала рацете во очај“, пишува Лимер. „Но, тоа не беше ништо слично. Сè уште гола, таа се спушташе во водата за да ја извади нараквицата“.

Неколку години подоцна, Кели глумеше во вестерн „High Noon“ покрај Гери Купер, со кого исто така се дружеше. Таа ја доби својата прва номинација за Оскар за „Могамбо“ од 1953 година и го освои Оскар за најдобра актерка за „Девојката од село“ од 1954 година.

Кели глумеше во три филма за Хичкок – Dial M for Murder, Rear Window и To Catch a Thief – пред да се омажи за принцот Рение од Монако во 1956 година и да ја остави својата холивудска кариера зад себе.

Таа остана во брак со Рение до нејзината смрт од повреди како резултат на сообраќајна несреќа во 1982 година.

Книгата на Лимер навлегува во приказни за Џун Хауард-Трип, Медлин Керол, Ингрид Бергман, Џенет Ли, Ким Новак, Ева Мари Сент и Типи Хедрен.

Hitchcock’s Blondes: The Unforgettable Women Behind the Legendary Director’s Dark Obsession е достапна сега.