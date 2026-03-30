Пластиката е скриената цена на војната во Иран

Експертите предупредуваат дека потрошувачите ќе се соочат со пораст на цените на разни пластични производи за широка потрошувачка поради војната со Иран, пишува Си-Ен-Ен.

Пластичните производи делумно се направени од нафта, чија цена се зголеми за повеќе од 40% од почетокот на војната кон крајот на февруари. Како резултат на тоа, производи како прибор за јадење за еднократна употреба, флаширани пијалоци и кеси за ѓубре би можеле да бидат меѓу првите што ќе поскапат во наредните недели, вели Патрик Пенфилд, професор по пракса на синџирите на снабдување на Универзитетот во Сиракуза.

Но, пластиката се користи низ синџирите на снабдување, од пакување до производство, што значи дека може да биде тешко да се одреди точно од каде доаѓаат трошоците во конечната цена на производот.

„Тоа е едно од оние нешта каде што ја тресете главата во продавницата. Не знаете дали е поскапо поради општата инфлација, зголемувањето на кириите, но плаќате за ова“, изјави за Си-Ен-Ен Џозеф Фуди, професор по економија на Факултетот за бизнис на ЊУ Стерн.

Повисоките трошоци за пакување може да ги зголемат цените на храната за два до четири месеци, бидејќи компаниите работат преку постојните залихи, рече Пенфилд. Во индустрии како што е автомобилското производство – каде што пластиката е само еден од многуте влезни податоци, а цените често се врзани со фиксни договори – може да потрае помалку од една година за повисоките трошоци да се филтрираат.

Зошто цените на пластиката растат

Зад овие зголемувања стојат растечките цени на нафтата и природниот гас, кои делумно се зголемија поради иранската закана за превозот во Ормутскиот теснец. Водниот пат игра клучна улога во глобалните синџири на снабдување со енергија и петрохемикалии.

Теснецот е канал за една петтина од глобалното снабдување со нафта и течен природен гас.

Откако започна војната, суровата нафта се зголеми од 67 долари за барел на над 98 долари на својот врв на 20 март, додека референтните цени на природниот гас во Азија и Европа скокнаа за повеќе од 60% во истиот период.

Над 99% од глобалната пластика се добива од фосилни горива, според Центарот за меѓународно еколошко право.

Тоа значи дека повисоките цени на енергијата не само што ги зголемуваат трошоците за производство, туку и цената на самите материјали. Тоа ги вклучува полиетиленот (PE) и полипропиленот, две од најшироко користените пластики во светот. Блискиот Исток е главен снабдувач на пластични суровини. Регионот сочинува околу една четвртина од глобалниот извоз на полиетилен и полипропилен, според податоците на S&P Global Energy.

„Приближно 84% од капацитетот на PE на Блискиот Исток се потпира на теснецот за извоз преку вода“, изјави за Си-Ен-Ен Харисон Џејкоби, директор за полиетилен во Independent Commodity Intelligence Services, глобален снабдувач на хемиски и енергетски информации.

Цените на пластичните смоли веќе се зголемија за двоцифрена бројка во повеќето производствени категории во последните 30 дена, според Plastics Exchange, независна клириншка куќа која ги следи податоците за трансакциите за пазарот на смоли.

„Во моите 25 години (во индустријата за пластика), никогаш порано не сум видел (месечно) зголемување на PE толку големо“, рече Мајкл Гринберг, извршен директор на Plastics Exchange и нејзината платформа за пазарно разузнавање, Resintel.

Малку алтернативи

Пластиката е длабоко вкоренета во индустриите, од пакување и градежништво до автомобилско производство и здравствена заштита. Преминувањето кон алтернативи направени од хартија или стакло е често скапо и одзема многу време, барајќи промени во целиот производствен процес.

На краток рок, „нема многу замени за пластика“, рече Фуди.

Компаниите за пакување имаат поголема веројатност да ги прилагодат постојните дизајни и да користат потенка пластика или да ги направат поевтини, забележа Пенфилд.

Производите направени претежно од пластика, како што се кесите за ѓубре, веројатно ќе доживеат поостри зголемувања на цените во споредба со посложените стоки како автомобилите, каде што пластиката е само еден од многуте влезни елементи.

Но, ако високите цени на нафтата се одржат дури и три или четири месеци, потрошувачите можат да очекуваат да плаќаат повисоки цени потенцијално уште една или две години, додаде Фуди.

„Дури и ако војната заврши утре, сепак ќе има прилично долго време пред синџирот на снабдување (со пластика) да се нормализира“, рече Гринберг. (Си-Ен-Ен)