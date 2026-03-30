Петтина најбогати во Србија заработуваат 5,5 пати повеќе од 20 отсто најсиромашни, според државниот Завод за статистика

о 2025 година, стапката на ризик од сиромаштија во Србија изнесуваше 19,6 отсто, и во споредба со 2024 година е пониска за 0,1 процентен поен. Стапката на ризик од сиромаштија или социјална исклученост изнесува 23,2 отсто, и во споредба со 2024 година е пониска за 1,1 процентен поен, наведено е во податоците од извештајот на Заводот за статистика – „Сиромаштија и социјална нееднаквост во 2025 година“.

Во исто време, прагот на ризик од сиромаштија е зголемен на 45.674 динари за едночлено домаќинство. Тоа е зголемување на прагот за 1.068 динари во споредба со претходната година, 2024 година.

Приходот што треба да го има семејство со двајца возрасни и едно дете под 14 години за да биде надвор од ризикот од сиромаштија изнесуваше 82.213 динари. Прагот за четиричлено семејство со две деца беше 95.915 динари месечно.

Во извештајот е нагласено дека постои огромна раслојување помеѓу регионот на Белград и остатокот од Србија. Стапката на ризик од сиромаштија во регионот на Белград беше 8,4 проценти во 2025 година. Во Војводина стапката е значително повисока и изнесува 21 процент, во Шумадија и Западна Србија 22,8 проценти, а во Јужна и Источна Србија дури 27,7 проценти.

Додека во Белград секој 12-ти жител е во ризик од сиромаштија, во Јужна и Источна Србија речиси секој четврти е во таков ризик.

Намалувањето на сиромаштијата е во голема мера под влијание на пензиите. Стапката на ризик од сиромаштија пред исплатата на пензии и социјални трансфери изнесува 41 процент.

Оние над 65 години се најизложени на сиромаштија. Во оваа категорија, стапката на ризик од сиромаштија е 25,8 проценти.

Во последните три години, нивото на нееднаквост мерено со коефициентот Џини, исто така, се влоши. Лани беше 32, во 2024 година беше 31,9, а во 2023 година беше 31,7. Дотогаш, главно опаѓаше, што укажуваше на намалување на нееднаквоста, која инаку е меѓу највисоките во Европа. Инаку, вредноста на коефициентот Џини од 100 значи апсолутна нееднаквост, додека вредноста од 1 значи целосна еднаквост на приходите во општеството.

Во Србија лани петтина домаќинства со најголеми приходи имале 5,5 пати поголеми примања од петтина од оние со најмали приходи. Претходните две години тој сооднос бил 5,6 пати.

Кога станува збор за сиромаштијата во Србија, стапката на субјективна сиромаштија се намалува од година во година – лани 10,3 проценти одговориле „многу тешко“ во анкетата на РЗС на прашањето Како врзуваат крај со крај? Претходната година имало 11,4 проценти, а годината пред тоа, 31,1 процент. Во 2018 година – 23,5 проценти.

Од друга страна, 11,3 проценти од нив велат дека „прилично лесно“ сврзуваат крај со крај, 2,6 проценти „лесно“ и само 0,5 проценти „многу лесно“ сврзуваат крај со крај.

Сепак, 36,3 проценти од граѓаните сè уште не можат да си дозволат еднонеделен одмор далеку од дома. Речиси истиот процент не може да покрие неочекуван трошок што треба да се плати од домашниот буџет. Повеќе од 14 проценти не можат да си дозволат месо или риба секој втор ден додека 9,3 проценти од луѓето не можат да си дозволат соодветно греење на својот стан, објави весникот Данас.