Пет од шест убиени Палестинци во Газа се цивили

Податоците од доверливата база на податоци на израелската воена разузнавачка служба покажуваат дека пет од шесте Палестинци убиени од израелските сили во војната во Газа биле цивили, односно дека стапката на смртност кај цивилите во Газа е околу 83 проценти, објави денеска лондонски Гардијан.

Заедничката истрага на Гардијан, израелско-палестинското списание „+972“ и хебрејскиот медиум „Локал Кол“ дојде до заклучок дека во мај податоците од класифицираната база на податоци на Израелските одбранбени сили (ИДФ) покажале дека 8.900 именувани борци на палестинското милитантно движење Хамас и палестинскиот исламски џихад се мртви или „веројатно мртви“.

Здравствените власти во Газа во мај имаа соопштено дека во израелските напади во војната во енклавата дотогаш биле убиени 53.000 Палестинци, а во таа бројка биле вклучени и борци и цивили.

Борците именувани во базата на податоци на израелската воена разузнавачка служба сочинувале само 17 проценти од вкупниот број, што укажува дека 83 проценти од мртвите биле цивили.

Според палестинското Министерство за здравство, до 14 мај оваа година во Газа имало 52.928 смртни случаи, кое ги наведува само луѓето чии тела се пронајдени, а не илјадниците закопани под урнатините.

Израелското воено разузнавање, исто така, не е запознаено со сите смртни случаи на милитанти или нови регрути, но тие бази на податоци ги користат израелските офицери за воено планирање.

И покрај ваквите податоци израелскиот министер за одбрана, Израел Кац, денеска изјави дека ги одобрил плановите на армијата за „поразување на Хамас во Газа“, додека припадниците на ИДФ се подготвуваат да влезе во градот Газа во нова офанзива.

„Портите на пеколот наскоро ќе се отворат за убијците и силувачите на Хамас во Газа, сè додека не се согласат со условите на Израел за завршување на војната, првенствено ослободување на сите заложници и нивно разоружување“, рече Кац, пренесува „Тајмс оф Израел“.

Кац рече дека ако палестинското милитантно движење Хамас не се предаде, Газа ќе „стане Рафа и Бејт Ханун“, два града кои во најголем дел беа претворени во урнатини во израелското бомбардирање.