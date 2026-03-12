Пентагон забрани фоторепортери откако Хегсет „не изгледаше добро“ на фотографиите

Пентагон им забрани на фоторепортерите да присуствуваат на прес-конференции за американско-израелската воена конфронтација во Иран откако беа објавени фотографии од министерот за одбрана Пит Хегсет на кои тој „не изгледаше добро“, објави Вашингтон пост, повикувајќи се на извори запознаени со одлуката.

Инцидентот се случил на 2 март, неколку дена по американско-израелскиот напад врз Иран во кој беше убиен ајатолахот Али Хамнеи. Тоа беше и прв пат министер за одбрана на САД да се појави во просторијата за брифинзи од 26 јуни.

На конференцијата, фотографи од Асошиејтед Прес, Ројтерс и Гети Имиџис ги фотографираа Хегсет и генерал-потполковник Ден Кејн, претседателот на Здружениот штаб на вооружените сили, но откако фотографиите беа објавени, членовите на тимот на Хегсет им кажаа на колегите дека не им се допаѓа како изгледа секретарот.

Помошниците на Хегсет одлучија да ги исклучат фотографите од два претстојни брифинзи во Пентагон, на 4 и 10 март, според две лица запознаени со одлуката.

„За ефикасно користење на просторот во просторијата за брифинзи во Пентагон, дозволуваме еден претставник од секоја новинска организација доколку немаат акредитација. Фотографиите од брифинзите веднаш се објавуваат онлајн за јавноста и медиумите. Ако тоа му штети на деловниот модел на одредени новински организации, тогаш треба да размислат да аплицираат за акредитација“, рече портпаролот на Пентагон, Кингсли Вилсон.

Хегсет, поранешен водител на „Фокс њуз“, постојано се судира со новинарите откако беше именуван за министер за одбрана на почетокот на вториот мандат на претседателот Доналд Трамп. Тензиите достигнаа врв минатиот октомври кога стотици акредитации за печатот во Пентагон беа предадени, а десетици други ја напуштија зградата откако одбија да потпишат политика со која им се забранува на новинарите да бараат какви било информации што владата не ги одобрила.

„Њујорк тајмс“ и еден од неговите новинари, Џулијан Е. Барнс, ја тужеа владата, тврдејќи дека политиката ги крши нивните уставни заштити за слобода на печатот и правично судење.