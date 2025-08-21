Пентагон: Сценарија за Украина ќе бидат презентирани на европските советници за национална безбедност

21/08/2025 19:15

 Пентагон денеска соопшти дека воени претставници од САД и од повеќе европски земји разработуваат сценарија за Украина, кои ќе бидат претставени на советниците за национална безбедност.

Американските и европските воени претставници веќе ги проучуваат безбедносните гаранции за Украина по завршување на војната, откако претседателот Доналд Трамп вети дека САД ќе помогне во заштита на земјата.

– Таквите сценарија ќе бидат презентирани на советниците за национална безбедност на секоја земја за соодветно разгледување во тековните дипломатски напори, се наведува во соопштението на Пентагон.

Од 19 август до денеска во Вашингтон се одржаа средби на министрите за одбрана на САД, Финска, Франција, Германија, Италија, Велика Британија и Украина.

Неименувани американски претставници предупредија дека ќе биде потребно време американските и европските планери да утврдат што би било воено изводливо и прифатливо за Кремљ.

Украина и европските сојузници се охрабрени од ветувањето на Трамп, дадено на средбата што се одржа на 18 август, за безбедносни гаранции за Украина по завршување на војната, но многу прашања сè уште се отворени. Една од можностите е во Украина да бидат распоредени војски од европските земји, а САД да бидат одговорни за командата и контролата. Но, Русија веднаш го отфрли предлогот војници од земјите-членки на НАТО да го гарантираат идниот мировен договор.

