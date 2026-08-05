Пеколните горештини продолжуваат и следната недела – температури до 40 степени Целзиусови

05/08/2026 14:56
Фото: Б. Грданоски

Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР) за утре најавува сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност и температури до 39 степени Целзиусови. 

Оттаму посочуваат дека попладнето, во планинските региони, ќе има услови за краткотраен дожд и ретка појава на грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец.

Во Скопје, сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец и максимална дневна температура до 38 степени.

Од УХМР додаваат дека периодот на сончево и многу топло време ќе продолжи и во следните денови, а дневната температура во некои места ќе достигне до 40 степени Целзиусови.

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