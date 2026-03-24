Партијата на Румен Радев ќе го победи ГЕРБ на Борисов

Доколку изборите се одржат денес, пет партии би влегле во бугарското Народно собрание. Ова го покажуваат податоците на социолошките агенции „Алфа Рисрч“ и „Маркет Линкс“, објави БГНЕС:

Според анкетата „Прогресивна Бугарија“ на Румен Радев би добила 29,4%. Коалицијата ГЕРБ-СДФ е на второ место со 20,7%. ПП-ДБ е третата политичка сила со 11,5%, а ДПС – четврта со 9,9%. „Вазраждане“ е петтата политичка сила што ќе го помине прагот – со 6,8%.

Трката за достигнување на 4% е спорна. Неколку политички сили имаат реални шанси да постигнат резултат што би им овозможил парламентарна застапеност. Меѓу оние што одлучиле за кого ќе гласаат, 3,8% го посочиле БСП. МЕХ има 3,3%. Следува коалицијата „Сјај“ со 2,4% и „Величие“ со 2,2%. Алијансата за права и слободи (АПС), Постои народ (ИТН) и Сина Бугарија имаат помалку од два проценти, според податоците на Алфа Рисрч.

Според „Маркет Линкс“, меѓу гласачите, коалицијата „Прогресивна Бугарија“ добива 24,4%, ГЕРБ-СДС – 18,6% и ПП-ДБ – 11,1%. ДПС има 8,8%, а Вазраждане – 4,6%. Податоците на „Маркет Линкс“ покажуваат дека БСП ужива поддршка од 3,1%, МЕХ има 2,7%, а Величие – 2%. „Сина Бугарија“, коалицијата „Сијание“, Алијансата за права и слободи“ и „Постои народ“ (ИТН) имаат помалку од два проценти. Двете агенции предвидуваат излезност на гласачите што не е забележана на парламентарните избори во последните години – над 54%.

Меѓу водечките проблеми што треба да ги решат претставниците на народот во првите 100 дена, испитаниците од „Алфа Рисрч“ ги посочуваат – „приходите и животниот стандард“, како и „цените и инфлацијата“. Според испитаниците, политичките сили не зборуваат за вистинските проблеми. Проценката за развојот на земјата е слична – 72% одговараат дека земјата оди во погрешна насока во текот на изминатата година.