Партијата на Галоб неофицијален победник на изборите во Словенија

Владејачкото левичарско-либерално Движење за слобода освои најмногу гласови на 10-тите парламентарни избори од независноста на Словенија, според првата излезна анкета објавена вечерва.

Сите гласачки места, околу 3.000, беа затворени во 19, а излезноста до 16часот беше 50,37 проценти, околу еден процент повеќе од истиот период за време на последните парламентарни избори во 2022 година.

Првата излезна анкета објавена на словенечкиот јавен сервис покажува дека Движењето за слобода на премиерот Роберт Голоб победи со 29,9 проценти од гласовите, додека десничарската Словенечка демократска партија (СДС) на Јанез Јанша освоила 2,4 проценти помалку.

Третата најсилна партија е десничарската Нова Словенија со 9,4 проценти, а Социјалдемократите со 6,7 проценти, Левица и партијата Весна со 6,3 проценти поддршка.

Излезна анкета подразбира дека гласачите им кажуваат на анкетарите за кого гласале откако ќе гласаат, па затоа се можни отстапувања од официјалните резултати.

Анкетата ја спроведе Медијан институтот на малку повеќе од 14.000 гласачи. Организацијата истакна дека за првпат од 1997 година и првите излезни анкети, голем број граѓани одбиле да учествуваат во неа.

Првите официјални резултати од Државната изборна комисија се очекуваат околу 20:30 часот.

Нешто помалку од 1,7 милиони државјани на Словенија имаа право да гласаат на изборите.